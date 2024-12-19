Президент ассоциации бокса WBC Маурисио Сулейман заявил, что победитель боя-реванша между украинским чемпионом по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком и Тайсоном Фьюри получит памятный пояс в честь победы легендарного Мухаммеда Али над Джорджем Форманом в 1974 году.

Что известно о возможности Усика стать обладателем уникального пояса в случае победы над Фьюри

Речь идет о памятном поясе, выпущенном к 50-й годовщине "Горка в джунглях" — победе легендарного Мухаммеда Али над Джорджем Форманом нокаутом в 8 раунде в 1974 году.

Маурисио Сулейман подчеркнул, что этот пояс был изготовлен "в сердце Африки".

Ремешок с золотой и леопардовой гаммой имеет золотые пластины, символизирующие профессиональный путь Усика и Фьюри.

Meet the Rumble in the Jungle 50th Anniversary Commemorative belt, the iconic WBC heavyweight championship between @MuhammadAli vs @GeorgeForeman designed and created in the heart of Africa . This unique special trophy will be awarded to the winner of #UsykFury2 this Saturday in… pic.twitter.com/wLebny8iFe — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) December 17, 2024

Фьюри обещает уничтожить Усика в бою-реванше

18 декабря "Цыганский король" провел открытую тренировку в Эр-Рияде и отметился очередным громким заявлением в адрес Усика.

Фьюри заявил, что его вообще не интересует получение титула абсолютного чемпиона мира. Он сосредоточен только на реванше над Усиком.