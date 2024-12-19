Усик может стать обладателем уникального пояса в случае победы над Фьюри
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Усик может стать обладателем уникального пояса в случае победы над Фьюри

Пояс в честь победы Али над Форманом
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Источник:  online.ua

Президент ассоциации бокса WBC Маурисио Сулейман заявил, что победитель боя-реванша между украинским чемпионом по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком и Тайсоном Фьюри получит памятный пояс в честь победы легендарного Мухаммеда Али над Джорджем Форманом в 1974 году.

Главные тезисы

  • Усик и Фьюри проведут бой-реванш с возможностью получить уникальный памятный пояс, выпущенный в честь легендарной победы Мухаммеда Али.
  • Тайсон Фьюри высказал жесткие заявления о своей цели разбить лицо Усику.
  • Маурисио Сулейман подчеркнул значение этого поединка и уникальность пояса, изготовленного в сердце Африки и символизирующего профессиональный путь боксеров.
  • Фьюри утверждает, что не даст Усику никаких шансов победить его в бою-реванше.

Что известно о возможности Усика стать обладателем уникального пояса в случае победы над Фьюри

Речь идет о памятном поясе, выпущенном к 50-й годовщине "Горка в джунглях" — победе легендарного Мухаммеда Али над Джорджем Форманом нокаутом в 8 раунде в 1974 году.

Маурисио Сулейман подчеркнул, что этот пояс был изготовлен "в сердце Африки".

Ремешок с золотой и леопардовой гаммой имеет золотые пластины, символизирующие профессиональный путь Усика и Фьюри.

Фьюри обещает уничтожить Усика в бою-реванше

18 декабря "Цыганский король" провел открытую тренировку в Эр-Рияде и отметился очередным громким заявлением в адрес Усика.

Фьюри заявил, что его вообще не интересует получение титула абсолютного чемпиона мира. Он сосредоточен только на реванше над Усиком.

У меня никогда не было миссии стать абсолютным чемпионом мира. Моя главная миссия — это разбить Усику лицо в реванше. Никакого шанса, что он побьет меня. Знаете, что тогда мне помешало? У меня было рассечение. Даже если он восстанет из ада, как феникс, я все равно его уничтожу, — заявляет британский боксер.

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