Президент ассоциации бокса WBC Маурисио Сулейман заявил, что победитель боя-реванша между украинским чемпионом по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком и Тайсоном Фьюри получит памятный пояс в честь победы легендарного Мухаммеда Али над Джорджем Форманом в 1974 году.
Главные тезисы
- Усик и Фьюри проведут бой-реванш с возможностью получить уникальный памятный пояс, выпущенный в честь легендарной победы Мухаммеда Али.
- Тайсон Фьюри высказал жесткие заявления о своей цели разбить лицо Усику.
- Маурисио Сулейман подчеркнул значение этого поединка и уникальность пояса, изготовленного в сердце Африки и символизирующего профессиональный путь боксеров.
- Фьюри утверждает, что не даст Усику никаких шансов победить его в бою-реванше.
Что известно о возможности Усика стать обладателем уникального пояса в случае победы над Фьюри
Речь идет о памятном поясе, выпущенном к 50-й годовщине "Горка в джунглях" — победе легендарного Мухаммеда Али над Джорджем Форманом нокаутом в 8 раунде в 1974 году.
Маурисио Сулейман подчеркнул, что этот пояс был изготовлен "в сердце Африки".
Ремешок с золотой и леопардовой гаммой имеет золотые пластины, символизирующие профессиональный путь Усика и Фьюри.
Meet the Rumble in the Jungle 50th Anniversary Commemorative belt, the iconic WBC heavyweight championship between @MuhammadAli vs @GeorgeForeman designed and created in the heart of Africa . This unique special trophy will be awarded to the winner of #UsykFury2 this Saturday in… pic.twitter.com/wLebny8iFe— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) December 17, 2024
Фьюри обещает уничтожить Усика в бою-реванше
18 декабря "Цыганский король" провел открытую тренировку в Эр-Рияде и отметился очередным громким заявлением в адрес Усика.
Фьюри заявил, что его вообще не интересует получение титула абсолютного чемпиона мира. Он сосредоточен только на реванше над Усиком.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-