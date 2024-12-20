Бій-реванш Усик — Ф'юрі. Зеленський побажав українському боксеру перемоги
Категорія
Спорт
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Бій-реванш Усик — Ф'юрі. Зеленський побажав українському боксеру перемоги

Володимир Зеленський
Зеленський та Усик

Президент Володимир Зеленський під час відеодзвінка побажав чемпіону світу, українському боксеру Олександру Усику перемоги у бої-реванші з британцем Тайсоном Ф’юрі, що відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії місті Ер-Ріяд.

Головні тези:

  • Президент Зеленський побажав Усику перемоги у його бою-реванші з британцем Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії, місті Ер-Ріяд.
  • Бій-реванш Усик — Ф'юрі буде визначати найсильнішого в надважкій вазі, на кону пояси за версіями WBA, WBO та WBC.
  • Бій-реванш відбудеться відразу після боїв андеркарду, орієнтовно о 01:00 за київським часом, та буде наступним поєдинком як для Усика, так і для Ф'юрі.

Зеленський побажав Усику перемоги

Відео з розмови з українським боксером Зеленський оприлюднив у Фейсбуці.

У будь-якому випадку ми за тебе тримаємо кулаки. Дуже хочеться перемоги для України, і кожна твоя перемога дає настрій, заряджає українців. Усі ми — великі фанати твого таланту, хоробрості, міцності і твого успіху. Всі українці стовідсотково на твоєму боці.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він також жартома просив Усика не забувати про те, що Велика Британія — наш партнер.

Безумовно, Британія допомагає Україні у боротьбі проти Росії, ми поважаємо наших партнерів, тому ти, коли будеш перемагати Ф’юрі, то там не сильно... щоб вони нам не заборонили використовувати ракети StormShadow, — пожартував Президент.

У відповідь український боксер запевнив, що йтиметься лише про спорт, і теж відповів жартом.

Якщо знадобиться якась фізична сила у спілкуванні з міжнародними партнерами, Володимире Олександровичу, то я завжди готовий, кидайте геолокацію.

Олександр Усик

Олександр Усик

Український боксер

Бій-реванш Усик — Ф'юрі

21 грудня відбудеться бій-реванш у надважкій вазі між чемпіоном світу українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

Поєдинок пройде в столиці Саудівської Аравії місті Ер-Ріяд, на кону — пояси за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Всесвітньої боксерської ради (WBC).

О котрій годині Усик та Ф’юрі вийдуть на ринг = поки невідомо, але їхню появу очікують після боїв андеркарду, орієнтовно о 01:00 за київським часом.

За контрактом, боксери не мали права проводити інші бої перед реваншем. Тому Усик — Ф’юрі 2 стане наступним поєдинком як для Олександра, так і для Тайсона.

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