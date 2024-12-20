Бій-реванш Усик — Ф'юрі. Зеленський побажав українському боксеру перемоги

Президент Володимир Зеленський під час відеодзвінка побажав чемпіону світу, українському боксеру Олександру Усику перемоги у бої-реванші з британцем Тайсоном Ф’юрі, що відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії місті Ер-Ріяд.
Головні тези:
- Президент Зеленський побажав Усику перемоги у його бою-реванші з британцем Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії, місті Ер-Ріяд.
- Бій-реванш Усик — Ф'юрі буде визначати найсильнішого в надважкій вазі, на кону пояси за версіями WBA, WBO та WBC.
- Бій-реванш відбудеться відразу після боїв андеркарду, орієнтовно о 01:00 за київським часом, та буде наступним поєдинком як для Усика, так і для Ф'юрі.
Зеленський побажав Усику перемоги
Відео з розмови з українським боксером Зеленський оприлюднив у Фейсбуці.
Він також жартома просив Усика не забувати про те, що Велика Британія — наш партнер.
У відповідь український боксер запевнив, що йтиметься лише про спорт, і теж відповів жартом.
Бій-реванш Усик — Ф'юрі
21 грудня відбудеться бій-реванш у надважкій вазі між чемпіоном світу українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.
Поєдинок пройде в столиці Саудівської Аравії місті Ер-Ріяд, на кону — пояси за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Всесвітньої боксерської ради (WBC).
О котрій годині Усик та Ф’юрі вийдуть на ринг = поки невідомо, але їхню появу очікують після боїв андеркарду, орієнтовно о 01:00 за київським часом.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-