Бій-реванш Усик — Ф'юрі. Зеленський побажав українському боксеру перемоги

Президент Володимир Зеленський під час відеодзвінка побажав чемпіону світу, українському боксеру Олександру Усику перемоги у бої-реванші з британцем Тайсоном Ф’юрі, що відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії місті Ер-Ріяд.

Зеленський побажав Усику перемоги

Відео з розмови з українським боксером Зеленський оприлюднив у Фейсбуці.

У будь-якому випадку ми за тебе тримаємо кулаки. Дуже хочеться перемоги для України, і кожна твоя перемога дає настрій, заряджає українців. Усі ми — великі фанати твого таланту, хоробрості, міцності і твого успіху. Всі українці стовідсотково на твоєму боці. Володимир Зеленський Президент України

Він також жартома просив Усика не забувати про те, що Велика Британія — наш партнер.

Безумовно, Британія допомагає Україні у боротьбі проти Росії, ми поважаємо наших партнерів, тому ти, коли будеш перемагати Ф’юрі, то там не сильно... щоб вони нам не заборонили використовувати ракети StormShadow, — пожартував Президент. Поширити

У відповідь український боксер запевнив, що йтиметься лише про спорт, і теж відповів жартом.

Якщо знадобиться якась фізична сила у спілкуванні з міжнародними партнерами, Володимире Олександровичу, то я завжди готовий, кидайте геолокацію. Олександр Усик Український боксер

Бій-реванш Усик — Ф'юрі

21 грудня відбудеться бій-реванш у надважкій вазі між чемпіоном світу українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

Поєдинок пройде в столиці Саудівської Аравії місті Ер-Ріяд, на кону — пояси за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Всесвітньої боксерської ради (WBC).

О котрій годині Усик та Ф’юрі вийдуть на ринг = поки невідомо, але їхню появу очікують після боїв андеркарду, орієнтовно о 01:00 за київським часом.