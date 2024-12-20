Бой-реванш Усик — Фьюри. Зеленский пожелал украинскому боксеру победы

Президент Владимир Зеленский во время видеозвонка пожелал чемпиону мира, украинскому боксеру Александру Усику победы в бое-реванше с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд.

Зеленский пожелал Усику победы

Видео из разговора с украинским боксером Зеленский обнародовал в Facebook.

В любом случае, мы за тебя держим кулаки. Очень хочется победы для Украины и каждая твоя победа дает настроение, заряжает украинцев. Все мы большие фанаты твоего таланта, храбрости, крепости и твоего успеха. Все украинцы полностью на твоей стороне. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также шутя просил Усика не забывать о том, что Великобритания — наш партнер.

Безусловно, Британия помогает Украине в борьбе против России, мы уважаем наших партнеров, поэтому ты, когда будешь побеждать Фьюри, там не сильно... чтобы они нам не запретили использовать ракеты StormShadow, — пошутил Президент. Поделиться

В ответ украинский боксер заверил, что речь пойдет только о спорте, и тоже ответил в шутку.

Если понадобится какая-нибудь физическая сила в общении с международными партнерами, Владимир Александрович, то я всегда готов, бросайте геолокацию. Александр Усик Украинский боксер

Бой-реванш Усик — Фьюри

21 декабря состоится бой-реванш в супертяжелом весе между чемпионом мира украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Поединок пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, на кону — пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

В какое время Усик и Фьюри выйдут на ринг — пока неизвестно, но их появление ожидают после боев андеркарда, ориентировочно в 01:00 по киевскому времени.