Бой-реванш Усик — Фьюри. Зеленский пожелал украинскому боксеру победы

Президент Владимир Зеленский во время видеозвонка пожелал чемпиону мира, украинскому боксеру Александру Усику победы в бое-реванше с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд.
Главные тезисы
- Президент Украины поддержал украинского боксера Александра Усика перед боем-реваншем с Тайсоном Фьюри.
- Бой-реванш Усик — Фьюри, назначенный на 21 декабря в Эр-Рияде, определит сильнейшего в тяжелом весе и будет бороться за пояса WBA, WBO и WBC.
- Ожидается, что поединок начнется примерно в 01:00 по киевскому времени, сразу после боев андеркарда.
Зеленский пожелал Усику победы
Видео из разговора с украинским боксером Зеленский обнародовал в Facebook.
Он также шутя просил Усика не забывать о том, что Великобритания — наш партнер.
В ответ украинский боксер заверил, что речь пойдет только о спорте, и тоже ответил в шутку.
Бой-реванш Усик — Фьюри
21 декабря состоится бой-реванш в супертяжелом весе между чемпионом мира украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Поединок пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, на кону — пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).
В какое время Усик и Фьюри выйдут на ринг — пока неизвестно, но их появление ожидают после боев андеркарда, ориентировочно в 01:00 по киевскому времени.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-