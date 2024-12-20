Бой-реванш Усик — Фьюри. Зеленский пожелал украинскому боксеру победы
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Бой-реванш Усик — Фьюри. Зеленский пожелал украинскому боксеру победы

Владимир Зеленский
Усик и Зеленский
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Президент Владимир Зеленский во время видеозвонка пожелал чемпиону мира, украинскому боксеру Александру Усику победы в бое-реванше с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд.

Главные тезисы

  • Президент Украины поддержал украинского боксера Александра Усика перед боем-реваншем с Тайсоном Фьюри.
  • Бой-реванш Усик — Фьюри, назначенный на 21 декабря в Эр-Рияде, определит сильнейшего в тяжелом весе и будет бороться за пояса WBA, WBO и WBC.
  • Ожидается, что поединок начнется примерно в 01:00 по киевскому времени, сразу после боев андеркарда.

Зеленский пожелал Усику победы

Видео из разговора с украинским боксером Зеленский обнародовал в Facebook.

В любом случае, мы за тебя держим кулаки. Очень хочется победы для Украины и каждая твоя победа дает настроение, заряжает украинцев. Все мы большие фанаты твоего таланта, храбрости, крепости и твоего успеха. Все украинцы полностью на твоей стороне.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также шутя просил Усика не забывать о том, что Великобритания — наш партнер.

Безусловно, Британия помогает Украине в борьбе против России, мы уважаем наших партнеров, поэтому ты, когда будешь побеждать Фьюри, там не сильно... чтобы они нам не запретили использовать ракеты StormShadow, — пошутил Президент.

В ответ украинский боксер заверил, что речь пойдет только о спорте, и тоже ответил в шутку.

Если понадобится какая-нибудь физическая сила в общении с международными партнерами, Владимир Александрович, то я всегда готов, бросайте геолокацию.

Александр Усик

Александр Усик

Украинский боксер

Бой-реванш Усик — Фьюри

21 декабря состоится бой-реванш в супертяжелом весе между чемпионом мира украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Поединок пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, на кону — пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

В какое время Усик и Фьюри выйдут на ринг — пока неизвестно, но их появление ожидают после боев андеркарда, ориентировочно в 01:00 по киевскому времени.

По контракту боксеры не имели права проводить другие бои перед реваншем. Поэтому Усик — Фьюри 2 станет следующим поединком как для Александра, так и для Тайсона.

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