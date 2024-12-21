В субботу, 21 декабря, украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик проведет вторую сторону против британца Тайсона Фьюри.
Главные тезисы
- Бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде, трансляция на медиасервисе MEGOGO.
- Букмекеры называют Усика фаворитом, предполагая возможное досрочное завершение в седьмом-девятом раундах.
- Наиболее вероятным исходом боя считается победа Усика с коэффициентом 1,54, выигрыш Фьюри оценен в 2,50.
- Аналитики прогнозируют досрочное завершение в седьмом, восьмом или девятом раунде, соответствующее событие имеет коэффициент 14,00.
- Победа Усика по очкам оценивается в 2,40, а нокаут - 3,75, в то время как победа Фьюри досрочно - 5,50, судейским решением - 4,50.
Когда и где смотреть бой-реванш Усик-Фьюри
В Украине трансляцию боя будет проводить медиасервис MEGOGO.
Второе сражение Усика и Фьюри, как и их первое противостояние, пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде.
Непосредственно само сражение начнется после полуночи по киевскому времени.
Вечер бокса традиционно начнется с андеркарда, который продлится несколько часов. В нем примут участие еще три украинских боксера — Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.
Победитель второго боя уже не станет абсолютным чемпионом мира. В реванше на коне будут стоять титулы WBC, WBA, WBO, IBO, кроме IBF. Этот пояс Усик добровольно уволил и выбрал немедленный реванш из Фьюри.
В сентябре в Лондоне на стадионе "Уэмбли" Даниэль Дюбуа нокаутом в пятом раунде победил Энтони Джошуа и завоевал этот вакантный титул.
Непосредственно перед сражением Усик решил уже традиционно обратиться к Фьюри.
“I love you, my greedy belly!”— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 21, 2024
Happy Fight Day from Oleksandr Usyk 😂🎥#Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/6Goq12A6PU
Какие прогнозы делают букмекеры на бой-реванш Усик-Фьюри
Аналитики считают Усика фаворитом боя-реванша.
На победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,54. Выигрыш Фьюри — 2,50, а ничья оценена коэффициентом 16,00.
Наиболее вероятным досрочным завершением боя букмекеры считают победу одного из боксеров в седьмом, восьмом или девятом раунде. Соответствующее событие оценивается котировкой в 14,00.
Победа по очкам Усика оценивается в 2,40. Триумф Александра нокаутом — 3,75.
Досрочная победа Цыганского короля оценивается коэффициентом 5,50. Успех британца судейским решением — 4,50.
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