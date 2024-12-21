В субботу, 21 декабря, украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик проведет вторую сторону против британца Тайсона Фьюри.

Когда и где смотреть бой-реванш Усик-Фьюри

В Украине трансляцию боя будет проводить медиасервис MEGOGO.

Второе сражение Усика и Фьюри, как и их первое противостояние, пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде.

Непосредственно само сражение начнется после полуночи по киевскому времени.

Вечер бокса традиционно начнется с андеркарда, который продлится несколько часов. В нем примут участие еще три украинских боксера — Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.

Победитель второго боя уже не станет абсолютным чемпионом мира. В реванше на коне будут стоять титулы WBC, WBA, WBO, IBO, кроме IBF. Этот пояс Усик добровольно уволил и выбрал немедленный реванш из Фьюри.

В сентябре в Лондоне на стадионе "Уэмбли" Даниэль Дюбуа нокаутом в пятом раунде победил Энтони Джошуа и завоевал этот вакантный титул.

Непосредственно перед сражением Усик решил уже традиционно обратиться к Фьюри.

Доброе утро, Тайсон. Как ты? Я люблю тебя, мое алчное пузо. Мой друг, алчное пузо, увидимся сегодня. Люблю тебя, — отметил Усик. Поделиться

“I love you, my greedy belly!”



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Какие прогнозы делают букмекеры на бой-реванш Усик-Фьюри

Аналитики считают Усика фаворитом боя-реванша.

На победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,54. Выигрыш Фьюри — 2,50, а ничья оценена коэффициентом 16,00.

Наиболее вероятным досрочным завершением боя букмекеры считают победу одного из боксеров в седьмом, восьмом или девятом раунде. Соответствующее событие оценивается котировкой в 14,00.

Победа по очкам Усика оценивается в 2,40. Триумф Александра нокаутом — 3,75.

Досрочная победа Цыганского короля оценивается коэффициентом 5,50. Успех британца судейским решением — 4,50.