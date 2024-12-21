Команды украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри спорят о назначении нового третьего судьи в бою-реванше.
Главные тезисы
- Спор между командами Усика и Фьюри связан с назначением нового третьего судьи в бою-реванше.
- Менеджер Фьюри предложил решить спор путем подбрасывания монетки из-за разногласий.
- Британец Фьюри оказался значительно тяжелее украинца Усика перед боем-реваншем.
- На кону стоит звание объединенного чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO.
Что известно о споре между Усиком и Фьюри из-за назначения нового судьи в бою-реванше
Отмечается, что менеджер Цыганского короля Фрэнк Уоррен предлагает решить вопрос путем подбрасывания монетки.
По его словам, во время избрания нового третьего судьи команды боксеров будут полагаться на здравый смысл.
Как прошла битва взглядов между Усиком и Фьюри накануне боя
Александр Усик и Тайсон Фьюри провели взвешивание накануне реванша за чемпионство мира в тяжелом весе, который состоится 21 декабря в саудовском Эр-Рияде.
Фьюри оказался значительно тяжелее украинца: 127.4 кг у британца против 102.5 кг у Усика — почти 25 кг разницы между будущими соперниками.
Между спортсменами также произошло заключительное сражение взглядов, которое на этот раз продлилось считанные секунды, прежде чем отвернулся Фьюри. После пресс-конференции накануне боксеры не отводили взгляд в течение 10 минут.
Усик и Фьюри вторично сойдутся в ринге 21 декабря. На кону будет стоять звание объединенного чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO.
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