Команды украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри спорят о назначении нового третьего судьи в бою-реванше.

Что известно о споре между Усиком и Фьюри из-за назначения нового судьи в бою-реванше

Отмечается, что менеджер Цыганского короля Фрэнк Уоррен предлагает решить вопрос путем подбрасывания монетки.

Один из трех судей заболел. Есть две резервные, оба прилетают, и мы должны определиться, кто из них будет. Мы хотим одного из них, а другой лагерь хочет другого, поэтому я предложил нам подбросить монетку, отметил Уоррен. Поделиться

Александр Усик

По его словам, во время избрания нового третьего судьи команды боксеров будут полагаться на здравый смысл.

Этот вопрос будет урегулирован. Мы используем здравый смысл, на самом деле оба лагеря очень, очень профессиональны и знают, что они должны делать, — подчеркнул менеджер Фьюри. Поделиться

Как прошла битва взглядов между Усиком и Фьюри накануне боя

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели взвешивание накануне реванша за чемпионство мира в тяжелом весе, который состоится 21 декабря в саудовском Эр-Рияде.

Фьюри оказался значительно тяжелее украинца: 127.4 кг у британца против 102.5 кг у Усика — почти 25 кг разницы между будущими соперниками.

Между спортсменами также произошло заключительное сражение взглядов, которое на этот раз продлилось считанные секунды, прежде чем отвернулся Фьюри. После пресс-конференции накануне боксеры не отводили взгляд в течение 10 минут.

Усик и Фьюри вторично сойдутся в ринге 21 декабря. На кону будет стоять звание объединенного чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO.