Що відомо про суперечку між Усиком і Ф'юрі через призначення нового судді у бою-реванші

Зазначається, що менеджер “Циганського короля” Френк Воррен пропонує вирішити питання шляхом підкидання монетки.

Один із трьох суддів захворів. Є двоє резервних, обидва прилітають, і ми повинні визначитися, хто з них буде. Ми хочемо одного з них, а інший табір хоче іншого, тому я запропонував нам підкинути монетку, — зазначив Воррен. Поширити

Олександ Усик

За його словами, під час обрання нового третього судді команди боксерів будуть покладатись на здоровий глузд.

Це питання буде врегульовано. Ми використаємо здоровий глузд, насправді обидва табори є дуже, дуже професійними і знають, що вони повинні робити, — підкреслив менеджер Ф'юрі. Поширити

Як пройшла битва поглядів між Усиком та Ф’юрі напередодні бою

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели зважування напередодні реваншу за чемпіонство світу в надважкій вазі, який відбудеться 21 грудня у саудівському Ер-Ріяді.

Ф'юрі виявився значно важчим за українця: 127.4 кг у британця проти 102.5 кг в Усика — майже 25 кг різниці між майбутніми суперниками.

Між спортсменами також відбулася заключна битва поглядів, що цього разу протривала лічені секунди, перш ніж відвернувся Ф'юрі. Після пресконференції напередодні боксери не відводили погляд протягом 10 хвилин.

Усик і Ф'юрі вдруге зійдуться у ринзі 21 грудня. На кону стоятиме звання об'єднаного чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та WBO.