Команди українського боксера Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі сперечаються щодо призначення нового третього судді у бою-реванші.
Головні тези:
- Суперечка між Усиком і Ф'юрі стосується призначення третього судді у бою-реванші.
- Менеджер Френк Воррен запропонував вирішити питання шляхом підкидання монетки.
- Усик і Ф'юрі не можуть домовитись про обрання нового судді, але обіцяють вирішити це розумно.
Що відомо про суперечку між Усиком і Ф'юрі через призначення нового судді у бою-реванші
Зазначається, що менеджер “Циганського короля” Френк Воррен пропонує вирішити питання шляхом підкидання монетки.
За його словами, під час обрання нового третього судді команди боксерів будуть покладатись на здоровий глузд.
Як пройшла битва поглядів між Усиком та Ф’юрі напередодні бою
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели зважування напередодні реваншу за чемпіонство світу в надважкій вазі, який відбудеться 21 грудня у саудівському Ер-Ріяді.
Ф'юрі виявився значно важчим за українця: 127.4 кг у британця проти 102.5 кг в Усика — майже 25 кг різниці між майбутніми суперниками.
Між спортсменами також відбулася заключна битва поглядів, що цього разу протривала лічені секунди, перш ніж відвернувся Ф'юрі. Після пресконференції напередодні боксери не відводили погляд протягом 10 хвилин.
Усик і Ф'юрі вдруге зійдуться у ринзі 21 грудня. На кону стоятиме звання об'єднаного чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та WBO.
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