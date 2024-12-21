У суботу, 21 грудня, український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик проведе другий бік проти британця Тайсона Ф'юрі.

Коли та де дивитись бій-реванш Усик-Ф’юрі

В Україні трансляцію бою проводитиме медіасервіс MEGOGO.

Другий бій Усика і Ф'юрі, як і їхнє перше протистояння, пройде на Kingdom Arena в Ер-Ріяді.

Безпосередньо сам бій почнеться після опівночі за київським часом.

Вечір боксу традиційно розпочнеться з андеркарда, який триватиме кілька годин. В ньому візьмуть участь ще три українські боксери — Сергій Богачук, Даніель Лапін та Андрій Новицький.

Переможець другого бою вже не стане абсолютним чемпіоном світу. У реванші на коні стоятимуть титули WBC, WBA, WBO, IBO, крім IBF. Цей пояс Усик добровільно звільнив і вибрав негайний реванш із Ф'юрі.

У вересні в Лондоні на стадіоні "Вемблі" Даніель Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді переміг Ентоні Джошуа та завоював цей вакантний титул.

Безпосередньо перед боєм Усик вирішив вже традиційно звернутись до Ф’юрі.

Доброго ранку, Тайсоне. Як ти? Я люблю тебе, моє жадібне пузо. Мій друг, жадібне пузо, побачимось сьогодні. Люблю тебе, — зазначив Усик. Поширити

“I love you, my greedy belly!”



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Які прогнози роблять букмекери на бій-реванш Усик-Ф’юрі

Аналітики вважають Усика фаворитом бою-реваншу.

На перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,54. Виграш Ф'юрі — 2,50, а нічия оцінена коефіцієнтом 16,00.

Найбільш ймовірним достроковим завершенням бою букмекери вважають перемогу одного з боксерів у сьомому, восьмому чи дев'ятому раунді. Відповідна подія оцінюється котируванням 14,00.

Перемога за очками Усика оцінюється — 2,40. Тріумф Олександра нокаутом — 3,75.

Дострокова перемога "Циганського короля" оцінюється коефіцієнтом 5,50. Успіх британця суддівським рішенням — 4,50.