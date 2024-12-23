Аналітики порталу The Conversation стверджують, що популярний тест з визначення людини або комп'ютерних ботів Captcha став неефективним, оскільки моделі на базі штучного інтелекту легко обманюють його.

Як ШІ навчився обманювати Captcha

Боти на базі штучного інтелекту за допомогою технологій комп’ютерного зору легко роспізнають такі головоломки у Captcha як спотворений текст або об’єкти на картинках.

Зокрема, Google Vision і OpenAI Clip здатні виконувати такі завдання менше ніж за секунду і набагато швидше, ніж реальні користувачі.

Цим активно користуються для скупки квитків на ту чи іншу спортивну подію, або ж оформлення попередніх замовлень на пристрої, що готуються до продажу.

Captcha

Проблему намагались вирішити у Google, ще у 2018 році випустивши ReCaptcha v3, яка замість звичних головоломок аналізувала поведінку користувача, однак такий механізм був пов’язаний із несанкціонованим збором персональних даних, а згодом ШІ почав обходити і цей механізм перевірки.

Аналітики порталу попереджають, що дуже скоро ШІ-боти створять загрозу для роботи значної більшої кількості сервісів, які продовжують покладатись на традиційні механізми захисту.

Однак розробники поки що не запропонували універсального рішення, здатного замінити застарілу Captcha.

Що відомо про стрімкий розвиток ШІ

Останнім часом у сфері ШІ відбулося чимало важливих оновлень: на початку грудня Google випустила потужний ШІ Gemini 2.0 та інструмент для надскладних запитів. Тим часом, ШІ-пошуковик на базі ChatGPT став доступний усім користувачам.

Нове дослідження показало, що чат-боти з ШІ дедалі більше нагадують людський мозок. Зокрема, підтвердилася гіпотеза про те, що розвиваючись, текстові нейромережі не лише працюють краще, а й набувають більше подібних рис із мозком.