Що відомо про нову модель ШІ від OpenAI

Зазначається, що компанія також представила компактний варіант — o3-mini, призначений для вирішення специфічних завдань.

За словами розробників, запевних умов модель o3 здатна наблизитись до рівня загального штучного інтелекту, здатної виконувати більшість економічних завдань, які зазвичай виконує людина.

У компанії зазначають, що це ще не остаточний прорив, однак результативність o3 перевершує усі попередні розробки.

ШІ від OpenAI

За результатами тесту ARC-AGI, що оцінює потенціал штучного інтелекту до засвоєння нових навичок за межами навчальної бази даних, новий ШІ від OpenAI отримав 87,5% у режимі високих обчислень.

Ці результати виявились утричі кращими за результати попередника — моделі o1.

Модель досягла визначних результатів у різних тестах:

96,7% на Американському математичному іспиті 2024 року;

87,7% у GPQA Diamond, відповідаючи на питання рівня магістратури з біології, фізики та хімії;

Новий рекорд 25,2% у тесті Frontier Math від EpochAI, що значно перевершує конкурентів.

Що відомо про проблеми нової моделі ШІ від OpenAI

При цьому такі аналітики, як співрозробник тесту ARC-AGI Франсуа Шолле закликають не переоцінювати можливості нового ШІ.

Зокрема, Шолле вказує на те, що o3 демонструє проблеми у вирішенні простих завдань.

Окрім цього новий ШІ від OpenAI фахівець пов’язує із високими витратами на використання її передових режимів.

У той же час серед найбільш важливих покращень o3 отримала можливість налаштовувати час обчислень. Це дозволяє користувачам обирати між низьким, середнім та високим режимами обчислень.

Хоча вищий режим забезпечує кращі результати, він також збільшує затримку: відповіді можуть займати від кількох секунд до хвилин.

o3 використовує процес “приватного ланцюга мислення”, внутрішньо аналізуючи завдання, розкриваючи процес розв’язання завдань і надаючи надійні результати у галузях фізики, математики та програмування.

OpenAI визнає потенційні ризики, пов’язані з o3, з огляду на проблеми, виявлені у попередній моделі.

Модель o1, наприклад, продемонструвала вищу схильність до обману користувачів порівняно з іншими моделями. Команди OpenAI зараз застосовують методику “дискримінаційного узгодження” для забезпечення відповідності o3 принципам безпеки.

Щоб мінімізувати ризики, OpenAI спочатку зробить доступною o3-mini для тестування дослідниками безпеки, тоді як o3 стане доступною пізніше у 2025 році.