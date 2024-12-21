Что известно о новой модели ИИ от OpenAI

Компания также представила компактный вариант — o3-mini, предназначенный для решения специфических задач.

По словам разработчиков, в определенных условиях модель o3 способна приблизиться к уровню общего искусственного интеллекта, способного выполнять большинство экономических задач, обычно выполняемых человеком.

В компании отмечают, что это еще не окончательный прорыв, однако результативность o3 превосходит все предыдущие разработки.

ИИ от OpenAI

По результатам теста ARC-AGI, оценивающего потенциал искусственного интеллекта к усвоению новых навыков вне учебной базы данных, новый ИИ от OpenAI получил 87,5% в режиме высоких вычислений.

Эти результаты оказались втрое лучше результатов предшественника — модели o1.

Модель достигла выдающихся результатов в разных тестах:

96,7% на Американском математическом экзамене 2024;

87,7% у GPQA Diamond, отвечая на вопросы уровня магистратуры по биологии, физике и химии;

Новый рекорд 25,2% в тесте Frontier Math от EpochAI, что значительно превосходит конкурентов.

Что известно о проблемах новой модели ИИ от OpenAI

При этом такие аналитики как соразработчик теста ARC-AGI Франсуа Шолле призывают не переоценивать возможности нового ИИ.

В частности, Шолле указывает, что o3 демонстрирует проблемы в решении простых задач.

Кроме этого, новый ИИ от OpenAI специалист связывает с высокими затратами на использование ее передовых режимов.

В то же время, среди наиболее важных улучшений o3 получила возможность настраивать время вычислений. Это позволяет пользователям выбирать между низким, средним и высоким режимом вычислений.

Хотя более высокий режим обеспечивает лучшие результаты, он также увеличивает задержку: ответы могут занимать от нескольких секунд до минут.

o3 использует процесс “частной цепи мышления”, внутренне анализируя задачи, раскрывая процесс решения задач и предоставляя надежные результаты в области физики, математики и программирования.

OpenAI признает потенциальные риски, связанные с o3, учитывая проблемы, обнаруженные в предыдущей модели.

Модель o1, например, продемонстрировала более высокую склонность к обману пользователей по сравнению с другими моделями. Команды OpenAI сейчас используют методику “дискриминационного согласования” для обеспечения соответствия o3 принципам безопасности.

Чтобы минимизировать риски, OpenAI сначала сделает доступным o3-mini для тестирования исследователями безопасности, тогда как o3 станет доступным позже в 2025 году.