Пропаганда РФ використовує ШІ у новій кампанії з підриву західної допомоги Україні

Кремлівська пропаганда активно використовує штучний інтелект від компанії ElevenLabs для генерації голосів у фейкових відео, спрямованих на підрив західної допомоги Україні.
Головні тези:
- Російська пропаганда використовує штучний інтелект для генерації фейкових відео з підриву західної допомоги Україні.
- Кремлівська пропаганда створює фейкові відео, в яких використовуються голоси, згенеровані штучним інтелектом компанії ElevenLabs.
- Ці фейкові відео, спрямовані на аудиторію країн ЄС, намагаються дезінформувати стосовно європейської допомоги Україні, звинувачуючи українську владу у корупції.
- Recorded Future виявив, що голоси у фейкових відео були згенеровані різними європейськими мовами без акценту, але декілька відео мали російський акцент.
- Дослідження показали, що пропаганда РФ використовує голоси, згенеровані ШІ, як ключовий інструмент у фейковій кампанії з підриву європейської допомоги Україні.
Російська пропаганда штучно генерує голоси за допомогою ШІ у фейкових відео з підриву західної допомоги Україні
У звіті компанії з кібербезпеки Recorded Future зазначається, що у активно поширюваних кремлівською пропагандою фейкових відео у соцмережах використовуються голоси, згенеровані за допомогою штучного інтелекту компанії ElevenLabs.
Аналітики з кібербезпеки підкреслюють, що цією компанією керує "Агентство соціального дизайну", структура, що перебуває під санкціями США.
Фейкові відео, голоси до яких генерує ШІ від ElevenLabs, спрямовані на аудиторію країн ЄС. У них українська влада безпідставно та абсурдно звинувачується у корупції, а західна техніка, яку надають партнери, називається неефективною.
Як ШІ дозволяє пропаганді РФ будувати фейкову кампанію з підриву європейської допомоги Україні
Ключовим інструментом пропагандистської кампанії стали голоси, згенеровані штучним інтелектом.
Recorded Future заявляє, що організатори використовували технології компанії ElevenLabs для створення різними європейськими мовами без акценту аудіо, зокрема англійською, німецькою, французькою, польською.
Дослідники встановили, що декілька відео були озвучені реальними людьми. Це стало ясно через помітний російський акцент.
Recorded Future спеціалізується на зборі, аналізі та прогнозуванні кіберзагроз з використанням ШІ та машинного навчання для моніторингу відкритої інформації у реальному часі.
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