Пропаганда РФ використовує ШІ у новій кампанії з підриву західної допомоги Україні

Кремлівська пропаганда активно використовує штучний інтелект від компанії ElevenLabs для генерації голосів у фейкових відео, спрямованих на підрив західної допомоги Україні.

Російська пропаганда штучно генерує голоси за допомогою ШІ у фейкових відео з підриву західної допомоги Україні

У звіті компанії з кібербезпеки Recorded Future зазначається, що у активно поширюваних кремлівською пропагандою фейкових відео у соцмережах використовуються голоси, згенеровані за допомогою штучного інтелекту компанії ElevenLabs.

Аналітики з кібербезпеки підкреслюють, що цією компанією керує "Агентство соціального дизайну", структура, що перебуває під санкціями США.

Військова допомога Україні

Фейкові відео, голоси до яких генерує ШІ від ElevenLabs, спрямовані на аудиторію країн ЄС. У них українська влада безпідставно та абсурдно звинувачується у корупції, а західна техніка, яку надають партнери, називається неефективною.

Як ШІ дозволяє пропаганді РФ будувати фейкову кампанію з підриву європейської допомоги Україні

Ключовим інструментом пропагандистської кампанії стали голоси, згенеровані штучним інтелектом.

Recorded Future заявляє, що організатори використовували технології компанії ElevenLabs для створення різними європейськими мовами без акценту аудіо, зокрема англійською, німецькою, французькою, польською.

Дослідники встановили, що декілька відео були озвучені реальними людьми. Це стало ясно через помітний російський акцент.