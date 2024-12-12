Кремлевская пропаганда активно использует искусственный интеллект от компании ElevenLabs для генерации голосов в фейковых видео, направленных на подрыв западной помощи Украине.

Российская пропаганда искусственно генерирует голоса с помощью ИИ в фейковом видео из подрыва западной помощи Украине

В отчете компании по кибербезопасности Recorded Future отмечается, что в активно распространяемых кремлевской пропаганде фейковых видео в соцсетях используются голоса, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта компании ElevenLabs.

Аналитики по кибербезопасности подчеркивают, что этой компанией руководит "Агентство социального дизайна", структура, находящаяся под санкциями США.

Военная помощь Украине

Фейковые видео, голоса которых генерирует ИИ от ElevenLabs, направлены на аудиторию стран ЕС. В них украинские власти безосновательно и абсурдно обвиняются в коррупции, а западная техника, предоставляемая партнерами, называется неэффективной.

Как ИИ позволяет пропаганде РФ строить фейковую кампанию по подрыву европейской помощи Украине

Ключевым инструментом пропагандистской кампании стали голоса, сгенерированные искусственным интеллектом.

Recorded Future заявляет, что организаторы использовали технологии компании ElevenLabs для создания на разных европейских языках без акцента аудио, в том числе английском, немецком, французском, польском.

Исследователи установили, что несколько видео было озвучено реальными людьми. Это стало ясно из-за заметного русского акцента.