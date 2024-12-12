Кремлевская пропаганда активно использует искусственный интеллект от компании ElevenLabs для генерации голосов в фейковых видео, направленных на подрыв западной помощи Украине.
Главные тезисы
- Пропаганда РФ активно использует искусственный интеллект от компании ElevenLabs для генерации голосов в фейковых видео, направленных на подрыв западной помощи Украине.
- Исследования показали, что несколько фейковых видео с голосами, созданными при помощи ИИ, имели русский акцент, что свидетельствует об участии пропаганды РФ.
- Аналитики отмечают, что фейковые видео, распространяемые российской пропагандой в соцсетях, дезинформируют аудиторию стран ЕС относительно помощи Украине от западных партнеров.
- Кремль использует голоса, сгенерированные ИИ, как ключевой инструмент в фейковой кампании по подрыву европейской помощи Украине, стараясь создать негативное отношение к украинским властям.
- Искусственный интеллект от ElevenLabs позволяет пропаганде РФ строить высококачественные фейковые видео на разных европейских языках без акцента, что усложняет их обнаружение.
Российская пропаганда искусственно генерирует голоса с помощью ИИ в фейковом видео из подрыва западной помощи Украине
В отчете компании по кибербезопасности Recorded Future отмечается, что в активно распространяемых кремлевской пропаганде фейковых видео в соцсетях используются голоса, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта компании ElevenLabs.
Аналитики по кибербезопасности подчеркивают, что этой компанией руководит "Агентство социального дизайна", структура, находящаяся под санкциями США.
Фейковые видео, голоса которых генерирует ИИ от ElevenLabs, направлены на аудиторию стран ЕС. В них украинские власти безосновательно и абсурдно обвиняются в коррупции, а западная техника, предоставляемая партнерами, называется неэффективной.
Как ИИ позволяет пропаганде РФ строить фейковую кампанию по подрыву европейской помощи Украине
Ключевым инструментом пропагандистской кампании стали голоса, сгенерированные искусственным интеллектом.
Recorded Future заявляет, что организаторы использовали технологии компании ElevenLabs для создания на разных европейских языках без акцента аудио, в том числе английском, немецком, французском, польском.
Исследователи установили, что несколько видео было озвучено реальными людьми. Это стало ясно из-за заметного русского акцента.
Recorded Future специализируется на сборе, анализе и прогнозировании киберугроз с использованием ИИ и машинного обучения для мониторинга открытой информации в реальном времени.
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