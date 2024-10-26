Россия усилила пропаганду мобилизации на ВОТ Украины. Что происходит

Россияне проводят агрессивную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. "Вербовщики" стали особенно "активными".
Главные тезисы
- Российская пропаганда усилила меры вербовки на временно оккупированных территориях Украины.
- Оккупационная власть активно вербует молодых мужчин, предлагая службу во “второй армии мира”.
- Пропаганда включает в себя создание фейковых военкоматов для получения российских паспортов и лживую информацию об условиях службы.
Агрессивная мобилизация на ВОТ Украины: что известно
Рейды по общественным местам и фильтрационные мероприятия на блок-постах проходят ежедневно.
Очередная такая "облава" произошла в Приморском районе временно оккупированного Мариуполя.
Особое внимание оккупанты уделяют молодым мужчинам. Представители оккупационной власти спрашивают об их деятельности, месте работы и отношении к «специальной военной операции».
Но не единственными пропагандистскими лозунгами. Российская оккупационная администрация создала условия, когда мужчины могут получить российский паспорт только через фейковые военкоматы.
Недавно были обнародованы исследования о продолжительности жизни завербованных российских военных. Те контрактники, которые попадают на фронт из-за подписания соответствующего документа в тюрьме, живут не больше восьми месяцев.
На ВОТ Запорожья уже идет призыв срочников в российскую армию
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, после российского призыва украинцев отправляют в "учебные центры" во временно оккупированном Крыму или Новороссийске.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-