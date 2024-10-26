Россия усилила пропаганду мобилизации на ВОТ Украины. Что происходит

Агрессивная мобилизация на ВОТ Украины: что известно

Рейды по общественным местам и фильтрационные мероприятия на блок-постах проходят ежедневно.

Очередная такая "облава" произошла в Приморском районе временно оккупированного Мариуполя.

Особое внимание оккупанты уделяют молодым мужчинам. Представители оккупационной власти спрашивают об их деятельности, месте работы и отношении к «специальной военной операции».

Если человеку не удается избежать назойливых рекрутеров, он вынужден выслушивать лекцию о патриотизме и преимуществах службы во «второй армии мира». Поделиться

Но не единственными пропагандистскими лозунгами. Российская оккупационная администрация создала условия, когда мужчины могут получить российский паспорт только через фейковые военкоматы.

Недавно были обнародованы исследования о продолжительности жизни завербованных российских военных. Те контрактники, которые попадают на фронт из-за подписания соответствующего документа в тюрьме, живут не больше восьми месяцев.

На ВОТ Запорожья уже идет призыв срочников в российскую армию

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, после российского призыва украинцев отправляют в "учебные центры" во временно оккупированном Крыму или Новороссийске.