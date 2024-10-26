Росія посилила пропаганду щодо мобілізації на ТОТ України. Що відбувається

Агресивна мобілізація на ТОТ України: що відомо

Рейди по громадських місцях та фільтраційні заходи на блок-постах відбуваються щодня.

Чергова така “облава”відбулася в Приморському районі тимчасово окупованого Маріуполя.

Особливу увагу окупанти приділяють молодим чоловікам. Представники окупаційної “влади” запитують про їхню діяльність, місце роботи та ставлення до «спеціальної військової операції».

Якщо людині не вдається уникнути настирливих рекрутерів, вона змушена вислуховувати лекцію про патріотизм та “переваги” служби в «другій армії світу». Поширити

Та не єдиними пропагандистськими гаслами. Російська окупаційна адміністрація створила умови, коли чоловіки можуть отримати російський паспорт тільки через фейкові військкомати.

Нещодавно було оприлюднено дослідження щодо тривалості життя завербованих російських військових. Ті контрактники, котрі потрапляють на фронт через підписання відповідного документу у тюрмі, живуть не більше восьми місяців.

На ТОТ Запоріжжя вже йде призов строковиків в російську армію

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, після російського призову українців відправляють у "навчальні центри" в тимчасово окупованому Криму чи Новоросійську.