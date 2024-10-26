Росія посилила пропаганду щодо мобілізації на ТОТ України. Що відбувається
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія посилила пропаганду щодо мобілізації на ТОТ України. Що відбувається

Окупанти
Джерело:  ЦНС

Росіяни проводять агресивну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. “Вербувальники” стали особливо “активними”.

Головні тези:

  • Росія посилила пропаганду щодо мобілізації на тимчасово окупованих територіях України, використовуючи рекрутерів.
  • Агресивна мобілізація на ТОТ України включає рейди по громадських місцях та фільтраційні заходи на блок-постах у тимчасово окупованих районах.
  • Російська пропаганда спрямована на залучення українців до служби в «другій армії світу».
  • Дослідження показують, що військовослужбовці, які потрапляють на фронт через російську пропаганду, живуть в середньому лише вісім місяців.

Агресивна мобілізація на ТОТ України: що відомо

Рейди по громадських місцях та фільтраційні заходи на блок-постах відбуваються щодня.

Чергова така “облава”відбулася в Приморському районі тимчасово окупованого Маріуполя.

Особливу увагу окупанти приділяють молодим чоловікам. Представники окупаційної “влади” запитують про їхню діяльність, місце роботи та ставлення до «спеціальної військової операції».

Якщо людині не вдається уникнути настирливих рекрутерів, вона змушена вислуховувати лекцію про патріотизм та “переваги” служби в «другій армії світу».

Та не єдиними пропагандистськими гаслами. Російська окупаційна адміністрація створила умови, коли чоловіки можуть отримати російський паспорт тільки через фейкові військкомати.

Нещодавно було оприлюднено дослідження щодо тривалості життя завербованих російських військових. Ті контрактники, котрі потрапляють на фронт через підписання відповідного документу у тюрмі, живуть не більше восьми місяців.

На ТОТ Запоріжжя вже йде призов строковиків в російську армію

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, після російського призову українців відправляють у "навчальні центри" в тимчасово окупованому Криму чи Новоросійську.

Призову підлягають мешканці, які отримали російські паспорти. Але хочу зазначити, що після 2,5 років окупації перебувати на ТОТ, не отримавши паспорт, — це фізична загроза для життя та здоровʼя. По-друге, після призову наших мешканців відправляють до навчальних центрів на території окупованого Криму або Новоросійська, і після того відправляють на лінію фронту.

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