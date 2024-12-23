Аналитики портала The Conversation утверждают, что популярный тест по определению человека или компьютерных ботов Captcha стал неэффективным, поскольку модели на основе искусственного интеллекта легко обманывают его.

Как ИИ научился обманывать Captcha

Боты на основе искусственного интеллекта с помощью технологий компьютерного зрения легко распознают такие головоломки в Captcha как искаженный текст или объекты на картинках.

В частности, Google Vision и OpenAI Clip способны выполнять такие задачи менее чем за секунду и гораздо быстрее реальных пользователей.

Этим активно пользуются для скупки билетов на то или иное спортивное событие, или же оформление предварительных заказов на готовящиеся к продаже устройства.

Captcha

Проблему пытались решить у Google, еще в 2018 году выпустив ReCaptcha v3, которая вместо привычных головоломок анализировала поведение пользователя, однако такой механизм был связан с несанкционированным сбором персональных данных, а затем ИИ начал обходить и этот механизм проверки.

Аналитики портала предупреждают, что очень скоро ИИ-боты создадут угрозу для работы значительного количества сервисов, которые продолжают полагаться на традиционные механизмы защиты.

Однако разработчики пока не предложили универсального решения, способного заменить устаревшую Captcha.

Что известно о стремительном развитии ИИ

В последнее время в сфере ИИ произошло немало важных обновлений: в начале декабря Google выпустила мощный ИИ Gemini 2.0 и инструмент для сверхсложных запросов. Между тем, ШИ-поисковик на базе ChatGPT стал доступен всем пользователям.

Новое исследование показало, что чат-боты с ИИ все больше напоминают человеческий мозг . В частности, подтвердилась гипотеза о том, что развивающиеся текстовые нейросети не только работают лучше, но и приобретают больше подобных черт с мозгом.