Аналитики портала The Conversation утверждают, что популярный тест по определению человека или компьютерных ботов Captcha стал неэффективным, поскольку модели на основе искусственного интеллекта легко обманывают его.
Главные тезисы
- Искусственный интеллект успешно обманывает тест Captcha благодаря технологиям компьютерного зрения.
- Системы защиты сайтов, включая Captcha, оказываются уязвимыми перед развивающимися алгоритмами ИИ.
- Разработчики пока не нашли универсального решения для замены устаревших методов защиты от ботов и компьютерных программ.
Как ИИ научился обманывать Captcha
Боты на основе искусственного интеллекта с помощью технологий компьютерного зрения легко распознают такие головоломки в Captcha как искаженный текст или объекты на картинках.
В частности, Google Vision и OpenAI Clip способны выполнять такие задачи менее чем за секунду и гораздо быстрее реальных пользователей.
Этим активно пользуются для скупки билетов на то или иное спортивное событие, или же оформление предварительных заказов на готовящиеся к продаже устройства.
Проблему пытались решить у Google, еще в 2018 году выпустив ReCaptcha v3, которая вместо привычных головоломок анализировала поведение пользователя, однако такой механизм был связан с несанкционированным сбором персональных данных, а затем ИИ начал обходить и этот механизм проверки.
Аналитики портала предупреждают, что очень скоро ИИ-боты создадут угрозу для работы значительного количества сервисов, которые продолжают полагаться на традиционные механизмы защиты.
Однако разработчики пока не предложили универсального решения, способного заменить устаревшую Captcha.
Что известно о стремительном развитии ИИ
В последнее время в сфере ИИ произошло немало важных обновлений: в начале декабря Google выпустила мощный ИИ Gemini 2.0 и инструмент для сверхсложных запросов. Между тем, ШИ-поисковик на базе ChatGPT стал доступен всем пользователям.
Новое исследование показало, что чат-боты с ИИ все больше напоминают человеческий мозг . В частности, подтвердилась гипотеза о том, что развивающиеся текстовые нейросети не только работают лучше, но и приобретают больше подобных черт с мозгом.
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