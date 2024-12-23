ИИ научился обманывать популярный тест на определение людей и ботов
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Технологии
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ИИ научился обманывать популярный тест на определение людей и ботов

Captcha
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Источник:  The Conversation

Аналитики портала The Conversation утверждают, что популярный тест по определению человека или компьютерных ботов Captcha стал неэффективным, поскольку модели на основе искусственного интеллекта легко обманывают его.

Главные тезисы

  • Искусственный интеллект успешно обманывает тест Captcha благодаря технологиям компьютерного зрения.
  • Системы защиты сайтов, включая Captcha, оказываются уязвимыми перед развивающимися алгоритмами ИИ.
  • Разработчики пока не нашли универсального решения для замены устаревших методов защиты от ботов и компьютерных программ.

Как ИИ научился обманывать Captcha

Боты на основе искусственного интеллекта с помощью технологий компьютерного зрения легко распознают такие головоломки в Captcha как искаженный текст или объекты на картинках.

В частности, Google Vision и OpenAI Clip способны выполнять такие задачи менее чем за секунду и гораздо быстрее реальных пользователей.

Этим активно пользуются для скупки билетов на то или иное спортивное событие, или же оформление предварительных заказов на готовящиеся к продаже устройства.

ИИ-боты научились обманывать Captcha
Captcha

Проблему пытались решить у Google, еще в 2018 году выпустив ReCaptcha v3, которая вместо привычных головоломок анализировала поведение пользователя, однако такой механизм был связан с несанкционированным сбором персональных данных, а затем ИИ начал обходить и этот механизм проверки.

Аналитики портала предупреждают, что очень скоро ИИ-боты создадут угрозу для работы значительного количества сервисов, которые продолжают полагаться на традиционные механизмы защиты.

Однако разработчики пока не предложили универсального решения, способного заменить устаревшую Captcha.

Что известно о стремительном развитии ИИ

В последнее время в сфере ИИ произошло немало важных обновлений: в начале декабря Google выпустила мощный ИИ Gemini 2.0 и инструмент для сверхсложных запросов. Между тем, ШИ-поисковик на базе ChatGPT стал доступен всем пользователям.

Новое исследование показало, что чат-боты с ИИ все больше напоминают человеческий мозг . В частности, подтвердилась гипотеза о том, что развивающиеся текстовые нейросети не только работают лучше, но и приобретают больше подобных черт с мозгом.

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