Когда ИИ превзойдет интеллект человека — Маск испугал прогнозом
Категория
Технологии
Дата публикации

Когда ИИ превзойдет интеллект человека — Маск испугал прогнозом

Илон Маск
Читати українською
Источник:  Илон Маск

По убеждению американского миллиардера Илона Маска, искусственный интеллект превзойдет интеллект любого отдельно взятого человека, а впоследствии всех людей на планете гораздо раньше, чем ожидалось.

Главные тезисы

  • Илон Маск уверен, что искусственный интеллект превзойдет человеческий до 2030 года.
  • По прогнозам Маска, к 2025 году ИИ превзойдет интеллект отдельно взятого человека.
  • Искусственный интеллект развивается стремительными темпами.
  • Маск и другие технологические эксперты высказывают опасения по поводу развития ИИ и его потенциального влияния на человечество.

Когда ИИ начнет превосходить человеческий интеллект

По прогнозам владельца корпораций Tesla и SpaceX, также развивающего собственные многочисленные стартапы по использованию ИИ, искусственный интеллект уже к концу 2025 года превзойдет интеллект любого человека на планете, а в 2027-2028 году — возможно интеллект всего человечества.

При этом ИИ превзойдет интеллект всех людей вместе взятых к 2030 году.

Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей вместе взятых, к 2030 году составляет ~100%, — заявляет Маск.

Что известно о попытках Маска замедленное стремительное развитие ИИ

Маск когда-то был одним из основателей OpenAi, поразивших мир собственной разработкой ChatGPT.

Но уже в 2018-м был вынужден покинуть совет директоров из-за конфликта интересов.

При этом миллиардер неоднократно заявлял об опасностях, представляющих собой ИИ, и вместе с соучредителем Apple Стивом Возняком был среди тысячи технологических экспертов, призывавших приостановить разработку ИИ, чтобы он не представлял риска для человечества.

Причем в прошлом году Маск создал новую компанию X.AI Corp для работы в области искусственного интеллекта.

Первой их разработкой стал разговорный чат-бот AI Grok , который выдает ответы на текстовые запросы чуть быстрее, чем ChatGPT 4o, умеющий генерировать картинки высокого качества и работать с кодом.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
ИИ доверили судейство в бою-реванше Усика против Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
OpenAI представила новый революционный ИИ
ИИ от OpenAI
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
ИИ научился обманывать популярный тест на определение людей и ботов
Captcha

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?