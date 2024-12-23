По убеждению американского миллиардера Илона Маска, искусственный интеллект превзойдет интеллект любого отдельно взятого человека, а впоследствии всех людей на планете гораздо раньше, чем ожидалось.

Когда ИИ начнет превосходить человеческий интеллект

По прогнозам владельца корпораций Tesla и SpaceX, также развивающего собственные многочисленные стартапы по использованию ИИ, искусственный интеллект уже к концу 2025 года превзойдет интеллект любого человека на планете, а в 2027-2028 году — возможно интеллект всего человечества.

При этом ИИ превзойдет интеллект всех людей вместе взятых к 2030 году.

Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей вместе взятых, к 2030 году составляет ~100%, — заявляет Маск. Поделиться

It is increasingly likely that AI will superset the intelligence of any single human by the end of 2025 and maybe all humans by 2027/2028.



Probability that AI exceeds the intelligence of all humans combined by 2030 is ~100%. — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2024

Что известно о попытках Маска замедленное стремительное развитие ИИ

Маск когда-то был одним из основателей OpenAi, поразивших мир собственной разработкой ChatGPT.

Но уже в 2018-м был вынужден покинуть совет директоров из-за конфликта интересов.

При этом миллиардер неоднократно заявлял об опасностях, представляющих собой ИИ, и вместе с соучредителем Apple Стивом Возняком был среди тысячи технологических экспертов, призывавших приостановить разработку ИИ, чтобы он не представлял риска для человечества.

Причем в прошлом году Маск создал новую компанию X.AI Corp для работы в области искусственного интеллекта.

Первой их разработкой стал разговорный чат-бот AI Grok , который выдает ответы на текстовые запросы чуть быстрее, чем ChatGPT 4o, умеющий генерировать картинки высокого качества и работать с кодом.