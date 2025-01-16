До України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Планується його зустріч з президентом Володимиром Зеленським та підписання угоди про розширення військової співпраці.

Що відомо про угоду щодо розширення військової співпраці між Україною та Великою Британією

Зазначається, що Стармер має обговорити із Зеленським гарантії безпеки, які включатимуть ймовірну участь британських військових у складі миротворчих сил після завершення розв’язаної Росією злочинної війни.

Амбіції Путіна відірвати Україну від її найближчих партнерів зазнали величезної стратегічної поразки. Натомість ми стали ближчими, ніж будь-коли, і це партнерство виведе нашу дружбу на новий рівень, — зазначив очільник британського уряду напередодні зустрічі із Зеленським. Поширити

Кір Стармер

Які ще домовленності мають бути підписані в ході візиту Стармера

Очікується, що за результатами його візиту між Україною та Великою Британією буде підписано угоду про партнерство та розширення військового співробітництва, що включатиме пропозицію подальшої військової допомоги.

Домовленність буде укладено на тлі побоювань, що США за президентства Дональда Трампа можуть значно скоротити допомогу Україні.

Нове фінансування також включатиме екологічно чисті види виробництва та допомогу вразливим категоріям населення, включно із жінками та ветеранами.

За інформацією видання, Стармер оголосить про виділення Україні 40 млн фунтів у рамках відновлення економіки та створення можливостей для початку роботи британських компаній.