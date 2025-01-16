Прем'єр Британії Кір Стармер прибув в Україну. Яка мета візиту
Категорія
Україна
Дата публікації

Прем'єр Британії Кір Стармер прибув в Україну. Яка мета візиту

Кір Стармер
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Джерело:  The Guardian

До України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Планується його зустріч з президентом Володимиром Зеленським та підписання угоди про розширення військової співпраці. 

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до України з офіційним візитом для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та підписання угод про розширення військової співпраці.
  • Угода між Україною та Великою Британією стосується гарантій безпеки, військової допомоги та відновлення економіки.
  • Британія планує виділити Україні 40 млн фунтів для відновлення економіки та підтримки розвитку після завершення російської агресії.
  • Партнерство між державами буде сприяти росту енергетичної інфраструктури та створенню можливостей для британських компаній на українському ринку.

Що відомо про угоду щодо розширення військової співпраці між Україною та Великою Британією

Зазначається, що Стармер має обговорити із Зеленським гарантії безпеки, які включатимуть ймовірну участь британських військових у складі миротворчих сил після завершення розв’язаної Росією злочинної війни.

Амбіції Путіна відірвати Україну від її найближчих партнерів зазнали величезної стратегічної поразки. Натомість ми стали ближчими, ніж будь-коли, і це партнерство виведе нашу дружбу на новий рівень, — зазначив очільник британського уряду напередодні зустрічі із Зеленським.

До України прибув прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Кір Стармер

Які ще домовленності мають бути підписані в ході візиту Стармера

Очікується, що за результатами його візиту між Україною та Великою Британією буде підписано угоду про партнерство та розширення військового співробітництва, що включатиме пропозицію подальшої військової допомоги.

Домовленність буде укладено на тлі побоювань, що США за президентства Дональда Трампа можуть значно скоротити допомогу Україні.

Нове фінансування також включатиме екологічно чисті види виробництва та допомогу вразливим категоріям населення, включно із жінками та ветеранами.

За інформацією видання, Стармер оголосить про виділення Україні 40 млн фунтів у рамках відновлення економіки та створення можливостей для початку роботи британських компаній.

Це продовження 12,8 млрд фунтів стерлінгів підтримки, яку Велика Британія вже надала Україні, зокрема 7,8 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги та постійну підтримку енергетичної інфраструктури України.

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