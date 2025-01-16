Україна та Британія уклали угоду про 100-річне партнерство

16 січня Великобританія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Документ покликаний побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.

Зеленський і Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство країн

Відповідну угоду підписав президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, який напередодні прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень, це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про 100-річне партнерство. Володимир Зеленський Президент України

Що передбачає угода між Україною та Британією

Відповідний документ сприятиме військовому співробітництву країн в морській безпеці через нову структуру для посилення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях і стримування російської агресії.

Також він об’єднає експертів для розвитку науково-технологічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров’я та хвороб, агротехніка, космос і дрони, а також для побудови дружби через навчальні проєкти.

Крім того, буде запущено нову розроблену Британією схему перевірки зерна, для відстеження вкраденого зерна з окупованих українських територій.

Документ також закріплює позицію Великобританії як пріоритетного партнера України в енергетичному секторі, стратегії видобутку критично важливих корисних копалин та виробництві "зеленої" сталі. Поширити

Від спільної роботи на світовій арені до подолання бар’єрів для торгівлі та зростання та розвитку культурних зв’язків, Великобританія та Україна будуть виступати одна за одну для оновлення, перебудови та реформ для майбутніх поколінь, - заявили в уряді Британії.

У британському відомстві також наголошували, що 100-річне партнерство є "важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України", гарантуючи, що "вона більше ніколи не буде вразливою до тієї жорстокості, яку завдала їй РФ". Угода зобов’язує Британію стояти пліч-о-пліч із суверенною Україною протягом наступного століття.

Зміст угоди про 100-річне партнерство

Офіс президента України вже оприлюднив зміст угоди про 100-річне партнерство України та Британії.

В документі зазначається, що членство в НАТО є найкращою гарантією її безпеки й Сполучене Королівство рішуче підтримує незворотний шлях України до членства в НАТО.

Визнається, що відновлення та відбудова України є життєво важливими для успіху на цьому шляху і що разом сторони можуть бути лідерами у багатьох ключових секторах, відстоюючи спільні цінності, відкриті інклюзивні суспільства та забезпечуючи можливості для всіх.

Своєю чергою Україна продовжуватиме розбудову свого потенціалу і спроможності запобігати й протидіяти корупції в державному та приватному секторах відповідно до своїх зобов'язань у рамках угоди.

Водночас сторони домовилися про наступне:

Зміцнення обороноздатності.

Зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО.

Побудова партнерства у сфері морської безпеки.

Посилення економічного та торгівельного співробітництва.

Посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії.

Посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності.

Протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням.

Зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій.

Використання потенціалу соціокультурних зв'язків.

Співробітництво з питань міграції.

Стармер прибув до Києва

До України 16 січня з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Планується його зустріч з президентом Володимиром Зеленським та підписання угоди про розширення військової співпраці.

Зазначається, що Стармер має обговорити із Зеленським гарантії безпеки, які включатимуть ймовірну участь британських військових у складі миротворчих сил після завершення розв’язаної Росією злочинної війни.