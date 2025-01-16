Британія надає Україні 15 систем ППО Gravehawk — чим вони унікальні

Британія успішно випробувала в Україні два прототипи нової системи ППО Gravehawk, яка була розроблена спеціально під потреби України та фінансується спільно з Данією, і до кінця року буде поставлено ще 15 таких систем.
Головні тези:
- Системи ППО Gravehawk — унікальна розробка для підвищення протиповітряної оборони України.
- Вона може використовувати ракети класу “повітря-повітря”.
- Завдяки установці Gravehawk Україна зможе ефективніше захищати міста, війська та критичну інфраструктуру.
Британія передасть Україні таємничі ППО Gravehawk
Проєкт спільно фінансується Великою Британією і Данією.
Зазначається що інноваційна система ППО, розміром з морський контейнер, "здатна модифікувати ракети класу "повітря-повітря" для наземної протиповітряної оборони" — тобто вона може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних сил України.
Оскільки Україна перебуває під постійним російськими обстрілами, система Gravehawk посилить її протиповітряну оборону, дозволяючи захищати міста, війська та критичну інфраструктуру.
На що здатний Gravehawk
Що стосується можливості використання українських ракет, то вона не виключена, оскільки AIM-132 ASRAAM має інфрачервону головку самонаведення.
Тому завдання установки може полягати лише в тому, щоб спрямувати ракету в бік цілі і дочекатися, поки вона самостійно не захопить її, — вважають аналітики.
Вони також вважають, що дальність пуску ракети з землі навряд чи перевищує 10-15 км.
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