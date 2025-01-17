Введення британських військ в Україну. Що вирішив прем'єр Стармер

Британський лідер Кір Стармер заявив, що його країна готова відіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, якщо на те буде потреба.
Головні тези:
- Британський лідер Кір Стармер обіцяє взяти активну участь у миротворчій діяльності в Україні, якщо ситуація того вимагатиме.
- Угода про партнерство між Великою Британією та Україною на 100 років має на меті сформувати міцні зв'язки у багатьох сферах співпраці.
- Стармер у Києві заявив про стратегічну поразку диктатора Путіна у війні проти України.
Британія все-таки може ввести своїх миротворців в Україну
Журналісти поцікавилися у лідера Великої Британії, чи готовий офіційний Лондон долучитися до мирних перемовин щодо України, зокрема і шляхом розгортання британських військ як миротворчого контингенту.
На переконання Стармера, якщо країна-агресорка РФ зможе все-таки захопити Україну, то це матиме негативний вплив на всю Європу.
До слова, нещодавно український лідер Володимир Зеленський розповів, що під час переговорів у Брюсселі у центрі уваги союзників була ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії.
За словами глави держави, він "бачить позитив" від деяких колег.
Що відомо про візит Стармера до Києва
16 січня з офіційним візитом до української столиці прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Зустріч з ним провів глава держави Володимир Зеленський.
Лідери країн детально обговори гарантії безпеки, які включатимуть ймовірну участь британських військових у складі миротворчих сил після завершення розв’язаної Росією злочинної війни.
Що важливо розуміти, 16 січня 2025 року Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство.
Країни націлені на формування міцних зв’язків між Києвом та Лондоном в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.
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