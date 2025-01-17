Введення британських військ в Україну. Що вирішив прем'єр Стармер

Британський лідер Кір Стармер заявив, що його країна готова відіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, якщо на те буде потреба.

Британія все-таки може ввести своїх миротворців в Україну

Журналісти поцікавилися у лідера Великої Британії, чи готовий офіційний Лондон долучитися до мирних перемовин щодо України, зокрема і шляхом розгортання британських військ як миротворчого контингенту.

Я не хочу забігати наперед, але я дав зрозуміти, що ми зіграємо свою повну роль — тому що йдеться не тільки про суверенітет України. Йдеться про те, який вплив це матиме на Велику Британію, на наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. Кір Стармер Премʼєр-міністр Великої Британії

Кір Стармер і Володимир Зеленський (Фото: facebook.com/zelenskyy.official)

На переконання Стармера, якщо країна-агресорка РФ зможе все-таки захопити Україну, то це матиме негативний вплив на всю Європу.

До слова, нещодавно український лідер Володимир Зеленський розповів, що під час переговорів у Брюсселі у центрі уваги союзників була ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії.

За словами глави держави, він "бачить позитив" від деяких колег.

Що відомо про візит Стармера до Києва

16 січня з офіційним візитом до української столиці прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Зустріч з ним провів глава держави Володимир Зеленський.

Лідери країн детально обговори гарантії безпеки, які включатимуть ймовірну участь британських військових у складі миротворчих сил після завершення розв’язаної Росією злочинної війни.

Амбіції Путіна відірвати Україну від її найближчих партнерів зазнали величезної стратегічної поразки. Натомість ми стали ближчими, ніж будь-коли, і це партнерство виведе нашу дружбу на новий рівень, — заявив у Києві Кір Стармер. Поширити

Що важливо розуміти, 16 січня 2025 року Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство.