Мы все знаем. Будущий глава Пентагона выступил с первым заявлением касательно Украины
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Политика
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Мы все знаем. Будущий глава Пентагона выступил с первым заявлением касательно Украины

Хегсет
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Будущий глава Минобороны США Пит Гегсет подчеркнул, что команда нового президента Дональда Трампа осознает природу полномасштабной войны России против Украины и сделает все возможное для ее скорейшего завершения.

Главные тезисы

  • Пит Хегсет поддерживает скорейшее завершение войны России против Украины.
  • Кроме того, он намекнул на сохранение поддержки Киева со стороны США.
  • Дональд Трамп также пообещал, что не бросит Украину на произвол судьбы.

Хегсет намекнул на сохранение поддержки Украины

С первым публичным заявлением по этому поводу он выступил во время слушаний в Сенате во вторник, 14 января.

Сенаторы поинтересовались у будущего министра обороны, какая сейчас его позиция относительно полномасштабного вторжения России в Украину.

Они также обратили внимание на то, что Хегсет не упомянул о войне в центре Европы в своем вступительном слове.

По словам нового шефа Пентагона, речь идет о политическом решении на уровне избранного президента США, который уже очень четко дал понять, что хотел бы видеть прекращение этой войны.

Мы все знаем. Знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы видеть его (решение. — ред.) как можно более выгодным для украинцев. Но война должна прекратиться.

Пит Хегсет

Пит Хегсет

Будущий глава Минобороны США

Что важно понимать, номинацию Хегсета на должность шефа Пентагона испортил ряд громких скандалов, связанных с употреблением алкоголя и якобы домагательствам к женщинам.

Несмотря на это, Дональд Трамп все еще продолжает поддерживать его кандидатуру.

Фото: facebook.com/PeteHegseth

Какая сейчас позиция у Трампа

Недавно будущий президент США дал понять, что не собирается бросать Украину на произвол судьбы.

Кроме того, он подчеркнул, что планирует использовать поддержку Киева со стороны Штатов как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны.

Я хочу достичь соглашения, — сказал он, — и единственный способ достичь соглашения — это не бросать Украину.

Более того, Дональд Трамп публично признал, что остановить войну, которую ведет Россия, оказалось не так просто, как ему раньше казалось.

Ближний Восток — проблема, с которой легче справиться, чем с тем, что происходит с Россией и Украиной. Число погибших молодых солдат, лежащих на полях повсюду, ошеломляет. Происходящее — безумие.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Будущий президент США

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