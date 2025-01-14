Новый этап войны. Что известно об одном из главных козырей ВСУ

Ни для кого не секрет, что украинские воины часто используют на фронте FPV-дроны. Однако не так уж много людей знают о том, что именно они добивают большинство российских танков.

FPV-дроны — один из главных козырей ВСУ

Издание Forbes обращает внимание на то, что эти компактные и недорогие БПЛА оказались эффективны даже против новейших российских танков Т-90М "Прорыв".

Что интересно, всего полгода назад начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилль утверждал, что успех FPV-дронов на фронте кратковременный и вскоре эти дроны станут малоэффективными в борьбе с армией РФ.

Однако, как оказалось, его неутешительный прогноз оказался ложным, ведь FPV-дроны продолжают уничтожать вражескую технику.

Так, за последний квартал 2024 года зафиксировано 10 визуально подтвержденных потерь Т-90М. Что важно понимать, пять из десяти подбитых российских танков были ликвидированы FPV-дронами. Это даже более высокая доля уничтожений вражеской техники такими БПЛА, чем в 2023 году.

FPV-дроны отлично справляются со своей главной ролью

По словам иностранного бойца, воюющего на стороне Украины, на его участке фронта вражескую бронетехнику останавливают преимущественно ракеты и мины.

Однако FPV-дроны успешно добивают, что не удалось уничтожить с первого раза.

Кроме того, указано, что солдаты РФ способны глушить FPV связь только в обороне. Также известно, что воины ВСУ стали чаще использовать дроны с оптоволокном.

Модернизированная броня Т-90М все же не способна спасти танк от уничтожения FPV-дронами. Скорее всего, для ликвидации техники может потребоваться несколько БПЛА, а не один, как раньше. Поделиться

Иностранные специалисты прогнозируют, что FPV-дроны, по всей вероятности, будут доминировать в уничтожении танков на войне в Украине.