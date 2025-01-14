Мир через капитуляцию. Блинкен и Остин озвучили предупреждение касательно Украины

Шеф американской дипломатии Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин предупредили международное сообщество об опасности возможного сокращения военной помощи Украине и преждевременного прекращения огня.

Блинкен и Остин призывают мир не забывать об Украине

Руководители Госдепа и Минобороны указали на рычаги, которые можно использовать, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина и вернуть Украине справедливый мир.

Кроме того, они призывали не забывать, что Путин до сих пор не отказался от своих имперских амбиций.

Учитывая это, нужно понимать, что уменьшение помощи Украине и принуждение к преждевременному прекращению огня просто даст возможность России отдохнуть, перевооружиться и в конце концов снова начать войну.

Это был бы мир через капитуляцию, который вообще не был бы миром, — предупреждают Энтони Блинкен и Ллойд Остин. Поделиться

Падение Украины станет крахом для Европы

По мнению американских министров, если Украина будет раздавлена сапогом Путина, Европа также окажется в своеобразном российском капкане.

Кроме того, все больше стран могут столкнуться с новыми рисками агрессии со стороны других автократов.

США придется тратить больше ресурсов и брать на себя большие риски, чтобы защититься не только от обнаглевшего российского диктатора, но и от других автократов и агентов хаоса, стремящихся разрушить систему правил, прав и обязанностей, что сделало поколение американцев более защищенными. Поделиться

По словам Остина и Блинкена, проведение политики мира через силу жизненно важно для выживания Украины и безопасности Америки.