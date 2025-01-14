Мир через капитуляцию. Блинкен и Остин озвучили предупреждение касательно Украины

Шеф американской дипломатии Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин предупредили международное сообщество об опасности возможного сокращения военной помощи Украине и преждевременного прекращения огня.
Главные тезисы
- Сокращение помощи Украине и прекращение огня могут привести к миру через капитуляцию, а это роковой сценарий для многих стран.
- Падение Украины станет крахом всей Европы.
- Именно мир через силу позволит остановить Путина и агрессию России.
Блинкен и Остин призывают мир не забывать об Украине
Руководители Госдепа и Минобороны указали на рычаги, которые можно использовать, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина и вернуть Украине справедливый мир.
Кроме того, они призывали не забывать, что Путин до сих пор не отказался от своих имперских амбиций.
Учитывая это, нужно понимать, что уменьшение помощи Украине и принуждение к преждевременному прекращению огня просто даст возможность России отдохнуть, перевооружиться и в конце концов снова начать войну.
Падение Украины станет крахом для Европы
По мнению американских министров, если Украина будет раздавлена сапогом Путина, Европа также окажется в своеобразном российском капкане.
Кроме того, все больше стран могут столкнуться с новыми рисками агрессии со стороны других автократов.
По словам Остина и Блинкена, проведение политики мира через силу жизненно важно для выживания Украины и безопасности Америки.
Вашингтон и другие союзники Украины должны продолжать поддерживать ее вплоть до победы над режимом Путина.
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