Мир через капітуляцію. Блінкен й Остін озвучили попередження щодо України
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Мир через капітуляцію. Блінкен й Остін озвучили попередження щодо України

Остін, Зеленський, Блінкен
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Джерело:  The New York Times

Шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен та глава Пентагону Ллойд Остін попередили міжнародну спільноту про небезпеку від можливого скорочення військової допомоги Україні та передчасного припинення вогню.

Головні тези:

  • Скорочення допомоги Україні та припинення вогню можуть призвести до миру через капітуляцію, а це фатальний сценарій для багатьох країн.
  • Падіння України стане крахом для всієї Європи.
  • Саме мир через силу дасть змогу зупинити Путіна та агресію Росії.

Блінкен й Остін закликають світ не забувати про Україну

Очільники Держдепу та Міноборони вказали на важелі, які можна використати, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна та повернути Україні справедливий мир.

Окрім того, вони закликали не забувати, що Путін досі не відмовився від своїх імперських амбіцій.

Враховуючи це потрібно розуміти, що зменшення допомоги Україні і примус до передчасного припинення вогню просто дасть можливість Росії відпочити, переозброїтися і врешті-решт знову розпочати війну.

Це був би мир через капітуляцію, який не був би миром взагалі, — попереджають Ентоні Блінкен та Ллойд Остін.

Падіння України стане крахом для Європи

На переконання американських міністрів, якщо Україна буде розчавлена чоботом Путіна, Європа також опиниться у своєрідному російському капкані.

Окрім того, дедалі більше країн можуть зіткнутися з новими ризиками агресії з боку інших автократів.

США доведеться витрачати більше ресурсів і брати на себе більші ризики, щоб захиститися не лише від знахабнілого російського лідера, але й від інших автократів і агентів хаосу, які прагнуть зруйнувати систему правил, прав і обов'язків, що зробила покоління американців більш захищеними.

За словами Остіна та Блінкена, проведення політики миру через силу є життєво важливим для виживання України та безпеки Америки.

Вашингтон та інші союзники України повинні продовжувати підтримувати її аж до перемоги над режимом Путіна.

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