Новий етап війни. Що відомо про один з головних козирів ЗСУ

Ні для кого не секрет, що українські воїни доволі часто використовують на фронті FPV-дрони. Проте не так вже є багато людей знають про те, що саме вони добивають більшість російських танків.
Головні тези:
- FPV-дрони виявилися ефективними у знищенні навіть новітніх російських танків Т-90М “Прорив”.
- Такі безпілотники допомагають добивати ворожу техніку, яку не вдалося знищити з першого разу ракетами та мінами.
- Військові ЗСУ все частіше використовують дрони з оптоволокном.
FPV-дрони — один з головних козирів ЗСУ
Видання Forbes звертає увагу на те, що ці компактні та недорогі БПЛА виявилися ефективними навіть проти новітніх російських танків Т-90М "Прорив".
Що цікаво, лише пів року тому начальник штабу французької армії генерал П'єр Шилль стверджував, що успіх FPV-дронів на фронті є короткочасним й незабаром ці дрони стануть малоефективними в боротьбі з армією РФ.
Однак, як виявилося, його невтішний прогноз виявився хибним, адже FPV-дрони продовжують знищувати ворожу техніку.
Так, протягом останнього кварталу 2024 року зафіксовано 10 візуально підтверджених втрат Т-90М. Що важливо розуміти, п'ять із десяти підбитих російських танків було ліквідовано FPV-дронами. Це навіть вища частка знищень ворожої техніки такими БПЛА, ніж у 2023 році.
FPV-дрони чудово виконують свою головну роль
За словами іноземного бійця, який воює на боці України, на його ділянці фронту ворожу бронетехніку зупиняють переважно ракети та міни.
Однак FPV-дрони успішно добивають те, що не вдалося знищити з першого разу.
Окрім того, наголошується, що солдати РФ здатні глушити FPV-зв'язок тільки в обороні. Також відомо, що воїни ЗСУ стали частіше використовувати дрони з оптоволокном.
Іноземні фахівці прогнозують, що FPV-дрони, цілком ймовірно, домінуватимуть у знищенні танків на війні в Україні.
Існує висока ймовірність того, що вони стануть ще більш грізною зброєю у майбутньому.
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