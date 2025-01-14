Новий етап війни. Що відомо про один з головних козирів ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Новий етап війни. Що відомо про один з головних козирів ЗСУ

FPV-дрони - один з головних козирів України
Джерело:  Forbes

Ні для кого не секрет, що українські воїни доволі часто використовують на фронті FPV-дрони. Проте не так вже є багато людей знають про те, що саме вони добивають більшість російських танків.

Головні тези:

  • FPV-дрони виявилися ефективними у знищенні навіть новітніх російських танків Т-90М “Прорив”.
  • Такі безпілотники допомагають добивати ворожу техніку, яку не вдалося знищити з першого разу ракетами та мінами.
  • Військові ЗСУ все частіше використовують дрони з оптоволокном.

FPV-дрони — один з головних козирів ЗСУ

Видання Forbes звертає увагу на те, що ці компактні та недорогі БПЛА виявилися ефективними навіть проти новітніх російських танків Т-90М "Прорив".

Що цікаво, лише пів року тому начальник штабу французької армії генерал П'єр Шилль стверджував, що успіх FPV-дронів на фронті є короткочасним й незабаром ці дрони стануть малоефективними в боротьбі з армією РФ.

Однак, як виявилося, його невтішний прогноз виявився хибним, адже FPV-дрони продовжують знищувати ворожу техніку.

Так, протягом останнього кварталу 2024 року зафіксовано 10 візуально підтверджених втрат Т-90М. Що важливо розуміти, п'ять із десяти підбитих російських танків було ліквідовано FPV-дронами. Це навіть вища частка знищень ворожої техніки такими БПЛА, ніж у 2023 році.

FPV-дрони чудово виконують свою головну роль

За словами іноземного бійця, який воює на боці України, на його ділянці фронту ворожу бронетехніку зупиняють переважно ракети та міни.

Однак FPV-дрони успішно добивають те, що не вдалося знищити з першого разу.

Окрім того, наголошується, що солдати РФ здатні глушити FPV-зв'язок тільки в обороні. Також відомо, що воїни ЗСУ стали частіше використовувати дрони з оптоволокном.

Модернізована броня Т-90М все ж не здатна захистити танк від знищення FPV-дронами. Найімовірніше, для ліквідації техніки може знадобитися кілька БПЛА, а не один, як раніше.

Іноземні фахівці прогнозують, що FPV-дрони, цілком ймовірно, домінуватимуть у знищенні танків на війні в Україні.

Існує висока ймовірність того, що вони стануть ще більш грізною зброєю у майбутньому.

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