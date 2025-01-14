Ми все знаємо. Майбутній глава Пентагона виступив з першою заявою щодо України
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Політика
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Ми все знаємо. Майбутній глава Пентагона виступив з першою заявою щодо України

Гегсет
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Майбутній очільник Міноборони США Піт Гегсет наголосив, що команда нового президента Дональда Трампа усвідомлює природу повномасштабної війни Росії проти України та зробить все можливе для її швидкого завершення.

Головні тези:

  • Піт Гегсет підтримує швидке завершення війни Росії проти України.
  • Окрім того, він натякнув на збереження підтримки Києва з боку США.
  • Дональд Трамп також пообіцяв, що не кине Україну напризволяще.

Гегсет натякнув на збереження підтримки України

З першою публічною заявою з цього приводу він виступив під час слухань у Сенаті у вівторок, 14 січня.

Сенатори поцікавилися у майбутнього міністра оборони, якою є його позиція щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вони також звернули увагу на те, що Гегсет не згадав про війну в центрі Європи у своєму вступному слові.

За словами нового шефа Пентагона, мовиться про політичне рішення на рівні обраного президента США, який уже дуже чітко дав зрозуміти, що хотів би бачити припинення цієї війни.

Ми все знаємо. Знаємо, хто є агресором. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли б бачити його (вирішення. — ред.) якомога вигіднішим для українців. Але ця війна повинна припинитись.

Піт Гегсет

Піт Гегсет

Майбутній глава Міноборони США

Що важливо розуміти, номінацію Гегсета на посаду шефа Пентагона зіпсувала низка гучних скандалів, повʼязаних із вживанням алкоголю та нібито домагань до жінок.

Попри це, Дональд Трамп досі продовжує підтримувати його кандидатуру.

Фото: facebook.com/PeteHegseth

Якою наразі є позиція Трампа

Нещодавно майбутній президент США дав зрозуміти, що не збирається кидати Україну напризволяще.

Окрім того, він наголосив, що планує використати підтримку Києва з боку Штатів як важіль тиску на Росію в переговорах про припинення війни.

Я хочу досягти угоди, — сказав він, — і єдиний спосіб досягти угоди — це не покидати Україну.

Ба більше, Дональд Трамп публічно визнав, що зупинити війну, яку веде Росія, виявилося не так просто, як йому раніше здавалося.

Близький Схід — проблема, з якою легше впоратися, ніж те, що відбувається з Росією та Україною. Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, приголомшує. Те, що відбувається — божевілля.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Майбутній президент США

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