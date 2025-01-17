Гарна угода. Блінкен натякнув на хороші новини для України з боку Трампа

Як заявив шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен, команда нового президента США Дональда Трампа має необхідні передумови для того, щоб досягти гарної угоди для України щодо завершення війни, яку веде Росія.
Головні тези:
- Голова Держдепу США нагадав про важливі рішення команди Байдена, які врятували Україну від поразки.
- Блінкен вказав на поступове посилення впливу санкцій на економіку РФ та збільшення тиску на країну-агресорку.
- За словами дипломата, Трамп дійсно може повернути мир в Україну.
Блінкен нагадав про головні перемоги Байдена
Американський дипломат нагадав про кроки команди Джо Байдена, завдяки яким "план Путіна стерти Україну з мапи, включити її до складу Росії” не втілився у життя.
На його переконання, те, що Україна вистояла — найважливіша перемога наразі.
Також Блінкен додав, що дедалі відчутнішим стає вплив санкцій на економіку РФ.
За його словами, санкційний тягар, який наклала команда Джо Байдена на Росію, стає дедалі важчим.
Блінкен вірить, що Трамп поверне мир в Україну
Ентоні Блінкен звернув увагу на те, що Дональд Трамп постійно говорить про "гарні угоди", а відтак для нього відкривається можливість продемонструвати свої вміння.
Окрім того, глава Держдепу нагадав, що для гарної угоди потрібно добитися припинення вогню, яке має бути стійким і довготривалим.
Це, як вважає дипломат, не повинно дати Путіну можливість перепочити, переозброїтися й розпочати нову війну проти України.
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