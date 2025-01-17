Гарна угода. Блінкен натякнув на хороші новини для України з боку Трампа

Як заявив шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен, команда нового президента США Дональда Трампа має необхідні передумови для того, щоб досягти гарної угоди для України щодо завершення війни, яку веде Росія.

Блінкен нагадав про головні перемоги Байдена

Американський дипломат нагадав про кроки команди Джо Байдена, завдяки яким "план Путіна стерти Україну з мапи, включити її до складу Росії” не втілився у життя.

На його переконання, те, що Україна вистояла — найважливіша перемога наразі.

Також Блінкен додав, що дедалі відчутнішим стає вплив санкцій на економіку РФ.

Ми бачимо вплив на її майбутнє, її нездатність інвестувати в критично важливі галузі майбутнього, які могли б стати джерелом сил для Росії. Ентоні Блінкен Глава Держдепу США

За його словами, санкційний тягар, який наклала команда Джо Байдена на Росію, стає дедалі важчим.

Блінкен вірить, що Трамп поверне мир в Україну

Я вважаю, що нова адміністрація перебуває в такій позиції, що коли та якщо українці захочуть і вирішать (проводити переговори, — ред.) — вона може допомогти досягти гарної угоди, — наголосив американський дипломат. Поширити

Ентоні Блінкен звернув увагу на те, що Дональд Трамп постійно говорить про "гарні угоди", а відтак для нього відкривається можливість продемонструвати свої вміння.

Окрім того, глава Держдепу нагадав, що для гарної угоди потрібно добитися припинення вогню, яке має бути стійким і довготривалим.