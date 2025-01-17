В командовании Воздушных сил отчитались, что в течение ночи преступная армия РФ выпустила по Украине две баллистические ракеты "Искандер" и 50 беспилотников.
Главные тезисы
- В течение ночи армия РФ атаковала Украину 2 ракетами “Искандер” и 50 дронами.
- ПВО успешно отработала, уничтожив 33 вражеских дрона.
- Атака привела к повреждению частного дома, автомобиля, пожару и ранению мальчика.
Что известно о результатах отражения ПВО ночной воздушной атаки армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение ночи российские оккупанты выпустили по Украине 2 баллистические ракеты "Искандер" из Ростовской области, а также 50 дронов по направлениям Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 9 утра 17 января подтверждены избиения 33 вражеских беспилотников в небе над Полтавщиной, Сумщиной, Харьковщиной, Черкасщиной, Черниговщиной, Киевщиной, Хмельницкой, Днепропетровщиной, Запорожской, Николаевской и Одесской областями.
Еще девять беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
Один дрон вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.
Что известно о последствиях атаки российских окупантов по Украине
По информации полиции Киевской области, в одном из районов зафиксировано падение обломков вражеского дрона.
В результате падения обломков:
поврежденный частный дом;
поврежденный автомобиль;
произошел пожар в двухэтажном помещении, где расположены заведения общественного питания. Пожарные уже ликвидировали огонь.
Ранение ноги получил 12-летний мальчик. Ребенок был госпитализирован.
В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, работники группы реагирования патрульной полиции и взрывотехники.
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