В командовании Воздушных сил отчитались, что в течение ночи преступная армия РФ выпустила по Украине две баллистические ракеты "Искандер" и 50 беспилотников.

Что известно о результатах отражения ПВО ночной воздушной атаки армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение ночи российские оккупанты выпустили по Украине 2 баллистические ракеты "Искандер" из Ростовской области, а также 50 дронов по направлениям Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 9 утра 17 января подтверждены избиения 33 вражеских беспилотников в небе над Полтавщиной, Сумщиной, Харьковщиной, Черкасщиной, Черниговщиной, Киевщиной, Хмельницкой, Днепропетровщиной, Запорожской, Николаевской и Одесской областями.

Еще девять беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Один дрон вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.

Что известно о последствиях атаки российских окупантов по Украине

По информации полиции Киевской области, в одном из районов зафиксировано падение обломков вражеского дрона.

В результате падения обломков:

поврежденный частный дом;

поврежденный автомобиль;

произошел пожар в двухэтажном помещении, где расположены заведения общественного питания. Пожарные уже ликвидировали огонь.

Ранение ноги получил 12-летний мальчик. Ребенок был госпитализирован.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, работники группы реагирования патрульной полиции и взрывотехники.