У командуванні Повітряних сил вітзвітували, що протягом ночі злочинна армія РФ випустила по Україні дві балістичні ракети “Іскандер” та 50 безпілотників.

Що відомо про результати відбиття ППО нічної повітряної атаки армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом ночі російські окупанти випустили по Україні 2 балістичні ракети “Іскандер” з Ростовської області, а також 50 дронів з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9 ранку 17 січня підтверджено збиття 33 ворожих безпілотників у небі над Полтавщиною, Сумщиною, Харківщиною, Черкащиною, Чернігівщиною, Київщиною, Хмельниччиною, Дніпропетровщиною, Запорізькою, Миколаївською та Одеською областями.

Ще дев'ять безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Один дрон вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.

Що відомо про наслідки атаки російських окупантів по Україні

За інформацією поліції Київської області, в одному з районів зафіксовано падіння уламків ворожого дрону.

Внаслідок падіння уламків:

пошкоджений приватний будинок;

пошкоджений автомобіль;

сталась пожежа у двоповерховому приміщенні, в якому розташовані заклади громадського харчування. Пожежники вже ліквідували вогонь.

Поранення ноги отримав 12-річний хлопчик. Дитину було госпіталізовано.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції й вибухотехніки.