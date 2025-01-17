Армія РФ атакувала Україну Іскандерами та дронами. Як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Україну Іскандерами та дронами. Як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО ЗСУ
Read in English

У командуванні Повітряних сил вітзвітували, що протягом ночі злочинна армія РФ випустила по Україні дві балістичні ракети “Іскандер” та 50 безпілотників. 

Головні тези:

  • Повітряна атака армії РФ на Україну включала пуск двох балістичних ракет “Іскандер” та 50 дронів.
  • Збиття 33 ворожих дронів над різними областями України свідчить про високу ефективність роботи ППО.
  • Наслідки атаки включають пошкодження приватного будинку, автомобіля, пожежу та поранення хлопчика, який був госпіталізований.

Що відомо про результати відбиття ППО нічної повітряної атаки армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом ночі російські окупанти випустили по Україні 2 балістичні ракети “Іскандер” з Ростовської області, а також 50 дронів з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9 ранку 17 січня підтверджено збиття 33 ворожих безпілотників у небі над Полтавщиною, Сумщиною, Харківщиною, Черкащиною, Чернігівщиною, Київщиною, Хмельниччиною, Дніпропетровщиною, Запорізькою, Миколаївською та Одеською областями.

Ще дев'ять безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Один дрон вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.

Що відомо про наслідки атаки російських окупантів по Україні

За інформацією поліції Київської області, в одному з районів зафіксовано падіння уламків ворожого дрону.

Внаслідок падіння уламків:

  • пошкоджений приватний будинок;

  • пошкоджений автомобіль;

  • сталась пожежа у двоповерховому приміщенні, в якому розташовані заклади громадського харчування. Пожежники вже ліквідували вогонь.

Поранення ноги отримав 12-річний хлопчик. Дитину було госпіталізовано.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції й вибухотехніки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 30 ракет та 47 дронів під час масованої атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 30 ракет та 47 дронів під час масованої атаки РФ на Україну
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримає від Британії мобільну систему ППО Грейтфул та 150 стволів артилерії
Прапори
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Британія надає Україні 15 систем ППО Gravehawk — чим вони унікальні
Уряд Великої Британії
Gravehawk

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?