Україна отримає від Британії мобільну систему ППО Грейтфул та 150 стволів артилерії
Категорія
Світ
Дата публікації

Україна отримає від Британії мобільну систему ППО Грейтфул та 150 стволів артилерії

Прапори
Джерело:  Укрінформ

Британія передає Україні 150 артилерійських стволів виробництва Sheffield Forgemasters та нову мобільну систему протиповітряної оборони Грейтфул, розроблену спеціально під потреби України.

Головні тези:

  • Україна отримує від Британії нову мобільну систему протиповітряної оборони Грейтфул та 150 артилерійських стволів виробництва Sheffield Forgemasters.
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив про збільшення військової допомоги для України та намір постачати більше обладнання в майбутньому.
  • Угода про 100-річне партнерство підписана між Україною та Великою Британією з метою побудови міцних зв'язків на різних рівнях співпраці.
  • Важливим кроком є надання британської військової підтримки та навчання українських військових для підвищення їхньої ефективності у захисті країни.
  • Подібні угоди та спільні ініціативи допомагають Україні зміцнити свою обороноздатність та встановлювати широкий спектр взаємовигідної співпраці з міжнародними партнерами.

Британія надає Україні нову військову допомогу

Про це заявив Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

Ми також активізуємо британську промисловість, тож сьогодні я радий оголосити, що ми надаємо Україні 150 артилерійських стволів виробництва Sheffield Forgemasters. Вперше за понад 20 років ці стволи були вироблені у Великобританії. А в Україну вони почнуть прибувати буквально за кілька тижнів.

Кір Стармер

Кір Стармер

Премʼєр-міністр Великої Британії

Стармер також оголосив, що Британія буде постачати нову мобільну систему протиповітряної оборони під назвою Грейтфул, розроблену та профінансовано спільно з Данією для задоволення потреб України.

Премʼєр-міністр підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін ніяк не показав, що він хоче миру, згадавши на удари по цивільних в Запоріжжі, атаки на Різдво та тривалі атаки на енергетичну інфраструктуру.

У 2025 році Велика Британія надасть Україні більшу військову підтримку, ніж будь-коли. Цього року ми вже виділили 3 мільярди фунтів на військову допомогу. І ми йдемо далі, щоб підтримати поле бою, надавши 2,2 млрд кредиту, який поверне не Україна, а відсотки із заморожених російських активів.

Стармер зазначив, що Британія продовжить тренувати українських військових на додачу до 50 тисяч вже навчених бійців та співпрацюватиме з партнерами для нарощення тренувань.

Зеленський і Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство країн

16 січня Великобританія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Документ покликаний побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.

Відповідну угоду підписав президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, який напередодні прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень, це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про 100-річне партнерство, — зазначив Зеленський.

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