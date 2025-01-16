Україна отримає від Британії мобільну систему ППО Грейтфул та 150 стволів артилерії

Британія надає Україні нову військову допомогу

Про це заявив Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

Ми також активізуємо британську промисловість, тож сьогодні я радий оголосити, що ми надаємо Україні 150 артилерійських стволів виробництва Sheffield Forgemasters. Вперше за понад 20 років ці стволи були вироблені у Великобританії. А в Україну вони почнуть прибувати буквально за кілька тижнів. Кір Стармер Премʼєр-міністр Великої Британії

Стармер також оголосив, що Британія буде постачати нову мобільну систему протиповітряної оборони під назвою Грейтфул, розроблену та профінансовано спільно з Данією для задоволення потреб України.

Премʼєр-міністр підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін ніяк не показав, що він хоче миру, згадавши на удари по цивільних в Запоріжжі, атаки на Різдво та тривалі атаки на енергетичну інфраструктуру.

У 2025 році Велика Британія надасть Україні більшу військову підтримку, ніж будь-коли. Цього року ми вже виділили 3 мільярди фунтів на військову допомогу. І ми йдемо далі, щоб підтримати поле бою, надавши 2,2 млрд кредиту, який поверне не Україна, а відсотки із заморожених російських активів.

Стармер зазначив, що Британія продовжить тренувати українських військових на додачу до 50 тисяч вже навчених бійців та співпрацюватиме з партнерами для нарощення тренувань.

Зеленський і Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство країн

16 січня Великобританія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Документ покликаний побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.

Відповідну угоду підписав президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, який напередодні прибув до Києва з неанонсованим візитом.