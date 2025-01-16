Україна отримає від Британії мобільну систему ППО Грейтфул та 150 стволів артилерії

Британія передає Україні 150 артилерійських стволів виробництва Sheffield Forgemasters та нову мобільну систему протиповітряної оборони Грейтфул, розроблену спеціально під потреби України.
Головні тези:
- Україна отримує від Британії нову мобільну систему протиповітряної оборони Грейтфул та 150 артилерійських стволів виробництва Sheffield Forgemasters.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив про збільшення військової допомоги для України та намір постачати більше обладнання в майбутньому.
- Угода про 100-річне партнерство підписана між Україною та Великою Британією з метою побудови міцних зв'язків на різних рівнях співпраці.
- Важливим кроком є надання британської військової підтримки та навчання українських військових для підвищення їхньої ефективності у захисті країни.
- Подібні угоди та спільні ініціативи допомагають Україні зміцнити свою обороноздатність та встановлювати широкий спектр взаємовигідної співпраці з міжнародними партнерами.
Британія надає Україні нову військову допомогу
Про це заявив Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.
Стармер також оголосив, що Британія буде постачати нову мобільну систему протиповітряної оборони під назвою Грейтфул, розроблену та профінансовано спільно з Данією для задоволення потреб України.
Премʼєр-міністр підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін ніяк не показав, що він хоче миру, згадавши на удари по цивільних в Запоріжжі, атаки на Різдво та тривалі атаки на енергетичну інфраструктуру.
У 2025 році Велика Британія надасть Україні більшу військову підтримку, ніж будь-коли. Цього року ми вже виділили 3 мільярди фунтів на військову допомогу. І ми йдемо далі, щоб підтримати поле бою, надавши 2,2 млрд кредиту, який поверне не Україна, а відсотки із заморожених російських активів.
Стармер зазначив, що Британія продовжить тренувати українських військових на додачу до 50 тисяч вже навчених бійців та співпрацюватиме з партнерами для нарощення тренувань.
Зеленський і Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство країн
16 січня Великобританія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Документ покликаний побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.
Відповідну угоду підписав президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, який напередодні прибув до Києва з неанонсованим візитом.
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