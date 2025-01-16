Украина получит от Британии мобильную систему ПВО Грейтфул и 150 стволов артиллерии

Британия передает Украине 150 артиллерийских стволов производства Sheffield Forgemasters и новую мобильную систему противовоздушной обороны Грейтфул, разработанную специально для нужд Украины.
Главные тезисы
- Украина получает от Британии новую мобильную систему противовоздушной обороны Грейтфул и 150 артиллерийских стволов производства Sheffield Forgemasters.
- Подписание соглашения о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией отражает стремление к укреплению сотрудничества на разных уровнях.
- Британия активно увеличивает военную помощь и обучение украинских военных, что способствует повышению эффективности обороны страны.
- Совместные инициативы помогают Украине укрепить обороноспособность и установить взаимовыгодное сотрудничество с международными партнерами.
- Подписание исторического соглашения о партнерстве открывает новые перспективы для развития отношений между Великобританией и Украиной.
Великобритания предоставляет Украине новую военную помощь
Об этом заявил Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.
Стармер также объявил, что Британия будет поставлять новую мобильную систему противовоздушной обороны под названием Грейтфул, разработанную и профинансированную совместно с Данией для удовлетворения потребностей Украины.
Премьер-министр подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин никак не показал, что он хочет мира, вспомнив удары по гражданским в Запорожье, атаки на Рождество и длительные атаки на энергетическую инфраструктуру.
В 2025 году Великобритания предоставит Украине большую военную поддержку, чем когда-либо. В этом году мы уже выделили 3 миллиарда фунтов на военную помощь. И мы идем дальше, чтобы поддержать поле боя, предоставив 2,2 млрд кредита, который вернет не Украина, а проценты по замороженным российским активам.
Стармер отметил, что Британия продолжит тренировать украинских военных в дополнение к 50 тысячам уже обученных бойцов и будет сотрудничать с партнерами для наращивания тренировок.
Зеленский и Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве стран
16 января Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Документ призван построить прочные связи между двумя странами по всему спектру отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и т.д.
Соответствующее соглашение подписал президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, прибывшим накануне в Киев с неанонсированным визитом.
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