Украина получит от Британии мобильную систему ПВО Грейтфул и 150 стволов артиллерии
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит от Британии мобильную систему ПВО Грейтфул и 150 стволов артиллерии

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Источник:  Укринформ

Британия передает Украине 150 артиллерийских стволов производства Sheffield Forgemasters и новую мобильную систему противовоздушной обороны Грейтфул, разработанную специально для нужд Украины.

Главные тезисы

  • Украина получает от Британии новую мобильную систему противовоздушной обороны Грейтфул и 150 артиллерийских стволов производства Sheffield Forgemasters.
  • Подписание соглашения о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией отражает стремление к укреплению сотрудничества на разных уровнях.
  • Британия активно увеличивает военную помощь и обучение украинских военных, что способствует повышению эффективности обороны страны.
  • Совместные инициативы помогают Украине укрепить обороноспособность и установить взаимовыгодное сотрудничество с международными партнерами.
  • Подписание исторического соглашения о партнерстве открывает новые перспективы для развития отношений между Великобританией и Украиной.

Великобритания предоставляет Украине новую военную помощь

Об этом заявил Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Мы также активизируем британскую промышленность, так что сегодня я рад объявить, что мы предоставляем Украине 150 артиллерийских стволов производства Sheffield Forgemasters. Впервые за более чем 20 лет эти стволы были произведены в Великобритании. А в Украину они начнут прибывать буквально через несколько недель.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании

Стармер также объявил, что Британия будет поставлять новую мобильную систему противовоздушной обороны под названием Грейтфул, разработанную и профинансированную совместно с Данией для удовлетворения потребностей Украины.

Премьер-министр подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин никак не показал, что он хочет мира, вспомнив удары по гражданским в Запорожье, атаки на Рождество и длительные атаки на энергетическую инфраструктуру.

В 2025 году Великобритания предоставит Украине большую военную поддержку, чем когда-либо. В этом году мы уже выделили 3 миллиарда фунтов на военную помощь. И мы идем дальше, чтобы поддержать поле боя, предоставив 2,2 млрд кредита, который вернет не Украина, а проценты по замороженным российским активам.

Стармер отметил, что Британия продолжит тренировать украинских военных в дополнение к 50 тысячам уже обученных бойцов и будет сотрудничать с партнерами для наращивания тренировок.

Зеленский и Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве стран

16 января Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Документ призван построить прочные связи между двумя странами по всему спектру отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и т.д.

Соответствующее соглашение подписал президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, прибывшим накануне в Киев с неанонсированным визитом.

Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнерстве, - отметил Зеленский.

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