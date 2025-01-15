Сили ППО збили 30 ракет та 47 дронів під час масованої атаки РФ на Україну

У ніч на 15 січня Росія атакувала Україну, запустивши 117 повітряних цілей. Завдяки роботі протиповітряної оборони вдалося збити 77 із них.
Головні тези:
- Під час масованої атаки РФ на Україну сили ППО вдалося збити 30 ракет та 47 дронів, що дозволило уникнути значних руйнувань та жертв.
- Атака включала ракети та безпілотники різних типів, що було важко відбити, але завдяки роботі протиповітряної оборони було досягнуто успішного результату.
- Президент України Володимир Зеленський відзначив роль ППО та інших підрозділів у збереженні енергосистеми країни, а також закликав до посилення протиповітряної оборони та отримання потрібної допомоги від партнерів.
- Важливою проблемою залишається недостатнє підтримка у виготовленні систем ППО та протиракет з боку партнерів на самітах НАТО.
- Ситуація показує, що зараз постійний захист України є критично важливим для утримання миру та стабільності в регіоні.
У Повітряних силах розкрили деталі нової масованої атаки РФ по Україні
Під час комбінованого удару ворог використав ракети різних типів і безпілотники:
1 балістичну ракету "Іскандер-М/KN" (запуск із Бєлгородської області);
7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (з літаків Ту-22М3 у Тульській області);
4 крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
27 крилатих ракет Х-101/Х-55см (зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Волгоградській області);
4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з літаків у Бєлгородській області);
74 дрони Shahed і дрони-імітатори (запуски з Брянська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська).
Підтверджено збиття:
23 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
3 крилатих ракет "Калібр";
4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
47 ударних БпЛА Shahed та дронів-імітаторів. Ще 27 цілей не досягли об’єктів і були локаційно втрачені.
Противник завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі, включно з газовими об’єктами в Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. На жаль, є ураження об’єктів енергетики.
До відбиття атаки були залучені: авіація; зенітні ракетні підрозділи; засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ); мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Зеленський відреагував на масований удар РФ на Україну
Президент зазначив, що завдяки роботі ППО та інших підрозділів вдалося зберегти функціонування енергосистеми України.
Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та згадав про нездійснені обіцянки партнерів, дані на самітах НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн". Йдеться, зокрема, про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет.
Володимир Зеленський підкреслив, що Україна вдячна партнерам за допомогу, проте зазначив, що нинішня ситуація вимагає більш рішучих дій.
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