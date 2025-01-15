Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов во время массированной атаки РФ на Украину

В ночь на 15 января Россия атаковала Украину, запустив 117 воздушных целей. Благодаря работе противовоздушной обороны удалось сбить 77 из них.

В Воздушных силах раскрыли детали новой массированной атаки РФ по Украине

Во время комбинированного удара враг использовал ракеты разных типов и беспилотники:

1 баллистическую ракету "Искандер-М/KN" (запуск из Белгородской области);

7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из самолетов Ту-22М3 в Тульской области);

4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

27 крылатых ракет Х-101/Х-55см (из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Волгоградской области);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (с самолетов в Белгородской области);

74 дроны Shahed и дроны-имитаторы (запуски из Брянска, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска).

Подтверждены убытки:

23 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

3 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

47 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов. Еще 27 целей не достигли объектов и были локационно утрачены.

Противник наносил удары по энергетической инфраструктуре, включая газовые объекты в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. К сожалению, есть поражение объектов энергетики.

К отражению атаки были привлечены: авиация, зенитные ракетные подразделения, РЭБ;

Не все ракеты, не вошедшие в статистику сбитых, достигли целей, Поделиться

Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине

Очередной русский массированный удар. Середина зимы и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь людей. Более 40 ракет было выпущено, не менее 30 уничтожено. За ночь было более 70 ударных дронов. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что благодаря работе ПВО и других подразделений удалось сберечь функционирование энергосистемы Украины.

В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и упомянул о невыполненных обещаниях партнеров, данные на саммитах НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн". Речь идет, в частности, о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна партнерам за помощь, однако отметил, что нынешняя ситуация требует более решительных действий.