Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов во время массированной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов во время массированной атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов во время массированной атаки РФ на Украину
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В ночь на 15 января Россия атаковала Украину, запустив 117 воздушных целей. Благодаря работе противовоздушной обороны удалось сбить 77 из них.

Главные тезисы

  • Во время массированной атаки РФ на Украину силы ПВО удалось сбить 30 ракет и 47 дронов, что позволило избежать значительных разрушений и жертв.
  • Атака включала ракеты и беспилотники разных типов, что было трудно отразить, но благодаря работе противовоздушной обороны был достигнут успешный результат.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил роль ПВО и других подразделений в сохранении энергосистемы страны, а также призвал к усилению противовоздушной обороны и получению нужной помощи от партнеров.
  • Важной проблемой остается недостаточная поддержка в подготовке систем ПВО и противоракет со стороны партнеров на саммитах НАТО.
  • Ситуация показывает, что сейчас постоянная защита Украины критически важна для удержания мира и стабильности в регионе.

В Воздушных силах раскрыли детали новой массированной атаки РФ по Украине

Во время комбинированного удара враг использовал ракеты разных типов и беспилотники:

  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М/KN" (запуск из Белгородской области);

  • 7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из самолетов Ту-22М3 в Тульской области);

  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

  • 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см (из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Волгоградской области);

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (с самолетов в Белгородской области);

  • 74 дроны Shahed и дроны-имитаторы (запуски из Брянска, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска).

Подтверждены убытки:

  • 23 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

  • 3 крылатых ракет "Калибр";

  • 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

  • 47 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов. Еще 27 целей не достигли объектов и были локационно утрачены.

Противник наносил удары по энергетической инфраструктуре, включая газовые объекты в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. К сожалению, есть поражение объектов энергетики.

К отражению атаки были привлечены: авиация, зенитные ракетные подразделения, РЭБ;

Не все ракеты, не вошедшие в статистику сбитых, достигли целей,

Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине

Очередной русский массированный удар. Середина зимы и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь людей. Более 40 ракет было выпущено, не менее 30 уничтожено. За ночь было более 70 ударных дронов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент отметил, что благодаря работе ПВО и других подразделений удалось сберечь функционирование энергосистемы Украины.

В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и упомянул о невыполненных обещаниях партнеров, данные на саммитах НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн". Речь идет, в частности, о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна партнерам за помощь, однако отметил, что нынешняя ситуация требует более решительных действий.

Именно сейчас защита Украины показывает, способна ли Европа и демократический мир останавливать войны надежно и надолго, резюмировал президент.

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