Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов во время массированной атаки РФ на Украину

В ночь на 15 января Россия атаковала Украину, запустив 117 воздушных целей. Благодаря работе противовоздушной обороны удалось сбить 77 из них.
Главные тезисы
- Во время массированной атаки РФ на Украину силы ПВО удалось сбить 30 ракет и 47 дронов, что позволило избежать значительных разрушений и жертв.
- Атака включала ракеты и беспилотники разных типов, что было трудно отразить, но благодаря работе противовоздушной обороны был достигнут успешный результат.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил роль ПВО и других подразделений в сохранении энергосистемы страны, а также призвал к усилению противовоздушной обороны и получению нужной помощи от партнеров.
- Важной проблемой остается недостаточная поддержка в подготовке систем ПВО и противоракет со стороны партнеров на саммитах НАТО.
- Ситуация показывает, что сейчас постоянная защита Украины критически важна для удержания мира и стабильности в регионе.
В Воздушных силах раскрыли детали новой массированной атаки РФ по Украине
Во время комбинированного удара враг использовал ракеты разных типов и беспилотники:
1 баллистическую ракету "Искандер-М/KN" (запуск из Белгородской области);
7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из самолетов Ту-22М3 в Тульской области);
4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
27 крылатых ракет Х-101/Х-55см (из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Волгоградской области);
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (с самолетов в Белгородской области);
74 дроны Shahed и дроны-имитаторы (запуски из Брянска, Орла, Миллерова и Приморско-Ахтарска).
Подтверждены убытки:
23 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
3 крылатых ракет "Калибр";
4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
47 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов. Еще 27 целей не достигли объектов и были локационно утрачены.
Противник наносил удары по энергетической инфраструктуре, включая газовые объекты в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. К сожалению, есть поражение объектов энергетики.
К отражению атаки были привлечены: авиация, зенитные ракетные подразделения, РЭБ;
Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине
Президент отметил, что благодаря работе ПВО и других подразделений удалось сберечь функционирование энергосистемы Украины.
В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и упомянул о невыполненных обещаниях партнеров, данные на саммитах НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн". Речь идет, в частности, о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна партнерам за помощь, однако отметил, что нынешняя ситуация требует более решительных действий.
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