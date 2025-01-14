Силы ПВО сбили 58 "шахедов" во время новой атаки РФ на Украину

В ночь на 14 января Россия совершила масштабную атаку на территорию Украины, используя 80 ударных дронов типа "Шахед". Запуски осуществлялись по четырем направлениям.
Главные тезисы
- Украинские Воздушные силы осуществили успешную оборону, сбив 58 ударных дронов типа 'Шахед' во время масштабной атаки РФ.
- Британская разведка указывает на значительное снижение активности России в декабре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем.
- По предположению разведки погодные условия могут влиять на частоту и масштаб дроновых атак РФ на Украину.
- Украинские воздушные силы сбили 53% российских беспилотников во время атаки, некоторые дроны были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.
- Частные и многоквартирные дома, автомобили и имущество граждан пострадали от атаки РФ, но предварительно жертв нет, оказывается помощь пострадавшим.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
По информации Воздушных сил, с 18:30 13 января противник атаковал ударными дронами и беспилотниками-имитаторами разных типов. Запуски происходили из районов Миллерово, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.
Атаку отражали средства авиации, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 14 января подтверждено избиение 58 ударных дронов типа "Шахед" и других беспилотников в таких областях: Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской.
Также известно, что 21 вражеский беспилотник-имитатор был выведен из строя без негативных последствий для Украины.
Британская разведка проанализировала дроновые атаки РФ по Украине
По данным разведки, в декабре 2024 года Россия совершила около 1700 запусков ударных дронов разных типов по территории Украины. Это меньше, чем в ноябре, когда количество запусков достигло 2300.
Таким образом, впервые с марта-апреля 2024 было зафиксировано снижение активности.
Британская разведка предполагает, что на это повлияли погодные условия. На это указывают периоды низкой или отсутствующей активности, чередовались с волнами атак, во время которых запускалось более 100 беспилотников за ночь.
Результаты атак:
Украинские воздушные силы сбили 53% российских беспилотников.
Другие дроны были выведены из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы или отклонились от курса, не нанеся значительного ущерба.
Британские аналитики отметили, что на ежемесячное количество атак могут влиять разные факторы, но, вероятно, Россия сможет поддерживать уровень запусков по меньшей мере на уровне 1500 дронов в месяц.
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