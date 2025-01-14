Силы ПВО сбили 58 "шахедов" во время новой атаки РФ на Украину

В ночь на 14 января Россия совершила масштабную атаку на территорию Украины, используя 80 ударных дронов типа "Шахед". Запуски осуществлялись по четырем направлениям.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

По информации Воздушных сил, с 18:30 13 января противник атаковал ударными дронами и беспилотниками-имитаторами разных типов. Запуски происходили из районов Миллерово, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.

Атаку отражали средства авиации, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 14 января подтверждено избиение 58 ударных дронов типа "Шахед" и других беспилотников в таких областях: Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской.

Сбитые беспилотники нанесли повреждения в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях. Пострадали частные и многоквартирные дома, автомобили, а также имущество граждан. Поделиться

Также известно, что 21 вражеский беспилотник-имитатор был выведен из строя без негативных последствий для Украины.

Британская разведка проанализировала дроновые атаки РФ по Украине

По данным разведки, в декабре 2024 года Россия совершила около 1700 запусков ударных дронов разных типов по территории Украины. Это меньше, чем в ноябре, когда количество запусков достигло 2300.

Таким образом, впервые с марта-апреля 2024 было зафиксировано снижение активности.

Британская разведка предполагает, что на это повлияли погодные условия. На это указывают периоды низкой или отсутствующей активности, чередовались с волнами атак, во время которых запускалось более 100 беспилотников за ночь.

Результаты атак:

Украинские воздушные силы сбили 53% российских беспилотников.

Другие дроны были выведены из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы или отклонились от курса, не нанеся значительного ущерба.