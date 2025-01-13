ГУР раскрыло данные 79 предприятий РФ — они производят дроны для войны против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР раскрыло данные 79 предприятий РФ — они производят дроны для войны против Украины

ГУР
ГУР раскрыло данные 79 предприятий РФ — они производят дроны для войны против Украины
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Украинская разведка обнародовала данные о 79 российских предприятиях. Они принимают участие в производстве и поставке беспилотников для войны против Украины.

В ГУР раскрыли данные российских производителей дронов

В ГУР отмечают, что этот список должен стать основой синхронизации международных усилий против российских "производителей смерти".

В частности, предлагается ужесточить санкции, ограничить поставки комплектующих, повысить контроль и ответственность.

В обнародованном перечне представлены 79 предприятий, привлеченных к производству и поставке дронов для русской армии.

Среди них:

  • предприятия, производящие российские версии иранских БПЛА Shahed-136 — "Герань" и "Гарпия" — АО "ОЭЗ ППТ АЛАБУГА", ООО "АЛЬБАТРОС", АО "ИЭМЗ КУПОЛ" и другие вовлеченные в процесс производства этих БПЛА и составляющие для них;

  • группа компаний Zala Aero, входящая в концерн "Калашников", и производящая баражирующие "Ланцеты", разведывательные "Zala";

  • производители многоцелевых российских БПЛА "Орион" и "Альтаир" — АО "КРОНШТАДТ" и АО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ".

В списке также указаны производители российских FPV-дронов, непосредственно поставляющие свою продукцию подразделениям окупантов в Украине. Они занимаются организацией сбора средств для российской армии, создают школы пилотов на временно оккупированных территориях и модифицируют дроны в соответствии с требованиями российских военных.

Кроме того, в ГУР сообщили о намерении раскрыть информацию о производителях российских ракет.

Война дронов: Украина ответила на атаки России

Россия нанесла волну ударов с воздуха и беспилотников по энергосистемам Киева после вторжения в Украину почти три года назад. Войска РФ с начала войны уничтожили примерно половину внутренней энергетической инфраструктуры Украины и повлекли за собой полные отключения электроэнергии.

В прошлом году украинские войска начали эскалацию собственных атак на нефтегазодобывающие объекты Кремля с беспилотными летательными аппаратами, нацеленными на заводы в глубине России, некоторые из них в сотне миль от границы.

Силы обороны Украины также бомбили заводы по производству боеприпасов, используя беспилотники-камикадзе, стреляли ракетами и осуществляли диверсии на российских железных дорогах, перевозящих топливо.

22 декабря десятки украинских беспилотников атаковали нефтебазу в Орловской области России, что явилось вторым крупным ударом по объекту за этот месяц. В то время как Россия заявила о сбитии 20 беспилотников, кадры в соцсетях показали, что хранилище «Стальная лошадь» горит.

В прошлом году Украина нанесла ущерб заводам в Татарстане, расположенным в более чем 750 милях от границы, и Санкт-Петербурге.

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