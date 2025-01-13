ГУР розкрило дані 79 підприємств РФ — вони виробляють дрони для війни проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР розкрило дані 79 підприємств РФ — вони виробляють дрони для війни проти України

ГУР
ГУР розкрило дані 79 підприємств РФ — вони виробляють дрони для війни проти України
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Українська розвідка оприлюднила дані про 79 російських підприємств. Вони беруть участь у виробництві та постачанні безпілотників для війни проти України.

У ГУР розкрили дані російських виробників дронів

У ГУР зазначають, що цей список має стати основою для синхронізації міжнародних зусиль проти російських "виробників смерті".

Зокрема, пропонується посилити санкції, обмежити постачання комплектуючих, підвищити контроль і відповідальність.

В оприлюдненому переліку представлені 79 підприємств, залучених до виробництва та постачання дронів для російської армії.

Серед них:

  • підприємства, які виробляють російські версії іранських БПЛА Shahed-136 — "Герань" та "Гарпія" — АТ "ОЕЗ ППТ АЛАБУГА", ТОВ "АЛЬБАТРОС", АТ "ІЕМЗ КУПОЛ" та інші залучені до процесу виробництва цих БПЛА та складових для них;

  • група компаній Zala Aero, що входить до концерну "Калашников", та виробляє баражуючі "Ланцети", розвідувальні "Zala";

  • виробники багатоцільових російських БПЛА "Оріон" та "Альтаір" — АТ "КРОНШТАДТ" та АТ "УРАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ".

У списку також зазначені виробники російських FPV-дронів, які безпосередньо постачають свою продукцію підрозділам окупантів в Україні. Вони займаються організацією збору коштів для російської армії, створюють школи пілотів на тимчасово окупованих територіях та модифікують дрони відповідно до вимог російських військових.

Крім того, у ГУР повідомили про намір розкрити інформацію щодо виробників російських ракет.

Війна дронів: Україна відповіла на атаки Росії

Росія завдала хвилі ударів з повітря та безпілотників по енергосистемах Києва після вторгнення в Україну майже три роки тому. Війська РФ з початку війни знищили приблизно половину внутрішньої енергетичної інфраструктури України та спричинили повні відключення електроенергії.

Минулого року українські війська почали ескалацію власних атак на нафтогазовидобувні об’єкти Кремля, з безпілотними літальними апаратами, націленими на заводи в глибині Росії, деякі з них за сотні миль від кордону.

Сили оборони України також бомбардували заводи з виробництва боєприпасів, використовуючи безпілотники-камікадзе, стріляли ракетами та здійснювали диверсії на російських залізницях, які перевозять паливо.

22 грудня десятки українських безпілотників атакували нафтобазу в Орловській області Росії, що стало другим великим ударом по об’єкту за цей місяць. У той час як Росія заявила про збиття 20 безпілотників, кадри в соцмережах показали, що сховище «Сталевий кінь» горить.

Минулого року Україна завдала шкоди заводам у Татарстані, які розташовані за понад 750 миль від кордону, та Санкт-Петербурзі.

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