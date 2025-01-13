РФ атакувала Україну понад 100 дронами. Скільки збила ППО

У ніч на 13 січня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши 110 ударних безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів. Українська протиповітряна оборона знищила 78 із них.

Сили ППО збили 78 дронів під час нової атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, безпілотники були запущені з напрямків російських міст Міллерово, Орел, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття атаки залучались авіація; зенітні ракетні війська; підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Станом на 9:00 було підтверджено збиття 78 безпілотників над Полтавською, Київською, Черкаською, Сумською, Харківською, Дніпропетровською та іншими областями. Ще 31 дрон-імітатор втратив локацію без шкоди.

Через падіння уламків збитих безпілотників у Сумській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях зазнали пошкоджень:

будівлі підприємств;

приватні та державні установи;

житлові будинки та автотранспорт.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за тиждень Росія здійснила майже 700 авіаударів за допомогою авіабомб і випустила понад 600 ударних дронів по території України.

Володимир Зеленський підкреслив важливість реалізації раніше ухвалених домовленостей щодо посилення протиповітряної оборони України.

Україна веде переговори з партнерами, зокрема зі США, щодо отримання ліцензій на виробництво систем ППО та ракет. Зеленський висловив упевненість, що це можливо.