РФ атакувала Україну понад 100 дронами. Скільки збила ППО

У ніч на 13 січня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши 110 ударних безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів. Українська протиповітряна оборона знищила 78 із них.
Головні тези:
- У ніч на 13 січня Росія вчинила атаку на Україну, використавши 110 дронів типу Shahed та дронів-імітаторів, з яких українська ППО збила 78.
- Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Росія здійснила 700 авіаударів та випустила 600 ударних дронів на територію України.
- Україна переговори з партнерами, зокрема зі США, щодо отримання ліцензій на виробництво систем ППО та ракет для посилення протиповітряної оборони.
- Зеленський вважає, що національні оборонні можливості України потребують у посиленні та впровадженні нових технологій для зупинення подальших атак Росії.
- Президент України наголосив, що раніше ухвалені домовленості щодо покращення ППО країни мають бути реалізовані для забезпечення безпеки та тривалого миру.
Сили ППО збили 78 дронів під час нової атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, безпілотники були запущені з напрямків російських міст Міллерово, Орел, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.
До відбиття атаки залучались авіація; зенітні ракетні війська; підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Станом на 9:00 було підтверджено збиття 78 безпілотників над Полтавською, Київською, Черкаською, Сумською, Харківською, Дніпропетровською та іншими областями. Ще 31 дрон-імітатор втратив локацію без шкоди.
Через падіння уламків збитих безпілотників у Сумській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях зазнали пошкоджень:
будівлі підприємств;
приватні та державні установи;
житлові будинки та автотранспорт.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за тиждень Росія здійснила майже 700 авіаударів за допомогою авіабомб і випустила понад 600 ударних дронів по території України.
Володимир Зеленський підкреслив важливість реалізації раніше ухвалених домовленостей щодо посилення протиповітряної оборони України.
Україна веде переговори з партнерами, зокрема зі США, щодо отримання ліцензій на виробництво систем ППО та ракет. Зеленський висловив упевненість, що це можливо.
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