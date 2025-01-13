РФ атаковала Украину свыше 100 дронов. Сколько сбила ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину свыше 100 дронов. Сколько сбила ПВО

Воздушные Силы ВСУ
РФ атаковала Украину свыше 100 дронов. Сколько сбила ПВО
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В ночь на 13 января Россия совершила массированную атаку на Украину, использовав 110 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 78 из них.

Главные тезисы

  • В ночь на 13 января Россия совершила атаку на Украину, использовав 110 дронов типа Shahed и дронов-имитаторов, из которых украинская ПВО сбила 78.
  • Владимир Зеленский сообщил, что через неделю Россия совершила 700 авиаударов и выпустила 600 ударных дронов на территорию Украины.
  • Украина переговоры с партнерами, в том числе с США, о получении лицензий на производство систем ПВО и ракет для усиления противовоздушной обороны.
  • Зеленский считает, что национальные оборонные возможности Украины нуждаются в усилении и внедрении новых технологий для остановки дальнейших атак России.
  • Президент Украины подчеркнул, что ранее принятые договоренности по улучшению ПВО страны должны быть реализованы для обеспечения безопасности и продолжительного мира.

Силы ПВО сбили 78 дронов во время новой атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, беспилотники были запущены по направлениям российских городов Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки привлекалась авиация; зенитные ракетные войска; подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 9.00 было подтверждено избиение 78 беспилотников над Полтавской, Киевской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и другими областями. Еще 31 дрон-имитатор потерял локацию без ущерба.

Из-за падения обломков сбитых беспилотников в Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях получили повреждения:

  • здания предприятий;

  • частные и государственные учреждения;

  • жилые дома и автотранспорт.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за неделю Россия совершила почти 700 авиаударов с помощью авиабомб и выпустила более 600 ударных дронов по территории Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул важность реализации ранее принятых договоренностей по усилению противовоздушной обороны Украины.

Украина ведет переговоры с партнерами, в том числе с США, о получении лицензий на производство систем ПВО и ракет. Зеленский выразил уверенность, что это возможно.

Это не только усугубит наши оборонные возможности, но и создаст условия для длительного мира. Россию невозможно остановить только словами — ее можно принудить к миру, и для этого нужно достаточное количество и качество ПВО, — добавил президент.

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