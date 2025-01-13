РФ атаковала Украину свыше 100 дронов. Сколько сбила ПВО

В ночь на 13 января Россия совершила массированную атаку на Украину, использовав 110 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 78 из них.

Силы ПВО сбили 78 дронов во время новой атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, беспилотники были запущены по направлениям российских городов Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки привлекалась авиация; зенитные ракетные войска; подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 9.00 было подтверждено избиение 78 беспилотников над Полтавской, Киевской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и другими областями. Еще 31 дрон-имитатор потерял локацию без ущерба.

Из-за падения обломков сбитых беспилотников в Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях получили повреждения:

здания предприятий;

частные и государственные учреждения;

жилые дома и автотранспорт.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за неделю Россия совершила почти 700 авиаударов с помощью авиабомб и выпустила более 600 ударных дронов по территории Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул важность реализации ранее принятых договоренностей по усилению противовоздушной обороны Украины.

Украина ведет переговоры с партнерами, в том числе с США, о получении лицензий на производство систем ПВО и ракет. Зеленский выразил уверенность, что это возможно.