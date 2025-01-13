РФ атаковала Украину свыше 100 дронов. Сколько сбила ПВО

В ночь на 13 января Россия совершила массированную атаку на Украину, использовав 110 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 78 из них.
Главные тезисы
- В ночь на 13 января Россия совершила атаку на Украину, использовав 110 дронов типа Shahed и дронов-имитаторов, из которых украинская ПВО сбила 78.
- Владимир Зеленский сообщил, что через неделю Россия совершила 700 авиаударов и выпустила 600 ударных дронов на территорию Украины.
- Украина переговоры с партнерами, в том числе с США, о получении лицензий на производство систем ПВО и ракет для усиления противовоздушной обороны.
- Зеленский считает, что национальные оборонные возможности Украины нуждаются в усилении и внедрении новых технологий для остановки дальнейших атак России.
- Президент Украины подчеркнул, что ранее принятые договоренности по улучшению ПВО страны должны быть реализованы для обеспечения безопасности и продолжительного мира.
Силы ПВО сбили 78 дронов во время новой атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, беспилотники были запущены по направлениям российских городов Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск.
К отражению атаки привлекалась авиация; зенитные ракетные войска; подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
По состоянию на 9.00 было подтверждено избиение 78 беспилотников над Полтавской, Киевской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и другими областями. Еще 31 дрон-имитатор потерял локацию без ущерба.
Из-за падения обломков сбитых беспилотников в Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях получили повреждения:
здания предприятий;
частные и государственные учреждения;
жилые дома и автотранспорт.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за неделю Россия совершила почти 700 авиаударов с помощью авиабомб и выпустила более 600 ударных дронов по территории Украины.
Владимир Зеленский подчеркнул важность реализации ранее принятых договоренностей по усилению противовоздушной обороны Украины.
Украина ведет переговоры с партнерами, в том числе с США, о получении лицензий на производство систем ПВО и ракет. Зеленский выразил уверенность, что это возможно.
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