По информации командования Воздушных сил, преступная армия РФ в течение ночи атаковала Украину с помощью 72 ударных БПЛА типа Shahed и других.
Главные тезисы
- Преступная армия РФ выпустила 72 ударных БПЛА по Украине.
- Сбито 33 вражеских дрона над различными областями, зафиксировано пяти попаданий в различные объекты.
- В Киеве обломки дрона упали на многоэтажку, но без жертв.
Что известно о результатах работы ПВО в течение ночи
Отмечается, что враг запускал БПЛА для атак по Украине по направлениям Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 9 утра 10 января было подтверждено избиение 33 ударных БПЛА типа Shahed и дронов других типов в небе над Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областями.
34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.
Что известно о последствиях ночной вражеской дроновой атаки по Украине
По информации руководителя КМВА Тимура Ткаченко, в течение ночи преступная армия РФ атаковала Киев дронами. Обломки одного из них попали в многоэтажку.
По словам начальника КМВА, по предварительной информации обошлось без пострадавших. Известно, что повреждены окна и 6 автомобилей. На месте работают службы.
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