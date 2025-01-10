Армия РФ выпустила по Украине 72 БПЛа в течение ночи. Как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ выпустила по Украине 72 БПЛа в течение ночи. Как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Военный ВСУ
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По информации командования Воздушных сил, преступная армия РФ в течение ночи атаковала Украину с помощью 72 ударных БПЛА типа Shahed и других.

Главные тезисы

  • Преступная армия РФ выпустила 72 ударных БПЛА по Украине.
  • Сбито 33 вражеских дрона над различными областями, зафиксировано пяти попаданий в  различные объекты.
  • В Киеве обломки дрона упали на многоэтажку, но без жертв.

Что известно о результатах работы ПВО в течение ночи

Отмечается, что враг запускал БПЛА для атак по Украине по направлениям Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 9 утра 10 января было подтверждено избиение 33 ударных БПЛА типа Shahed и дронов других типов в небе над Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областями.

Зафиксировано пять попаданий БПЛА (предприятия и хозяйственные здания) в прифронтовом районе на севере Черниговщины, ранено гражданское лицо. В Киевской области пораженный БпЛА упал на многоэтажку, повреждено здание и два десятка автомобилей. Предварительно обошлось без жертв, — подчеркивается в сообщении Воздушных сил.

34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.

Что известно о последствиях ночной вражеской дроновой атаки по Украине

По информации руководителя КМВА Тимура Ткаченко, в течение ночи преступная армия РФ атаковала Киев дронами. Обломки одного из них попали в многоэтажку.

В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку, — отметил Ткаченко.

По словам начальника КМВА, по предварительной информации обошлось без пострадавших. Известно, что повреждены окна и 6 автомобилей. На месте работают службы.

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