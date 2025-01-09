Украина получит от Коалиции дронов 30 тыс новых БпЛА

Великобритания совместно с союзниками по НАТО передаст Украине 30 тысяч новых беспилотников. Снабжение состоится после заключения контрактов "коалицией дронов" на 45 млн фунтов стерлингов (около 55,3 млн долл).
Главные тезисы
- Украина получит от коалиции дронов 30 тысяч новых беспилотников после заключения контрактов стоимостью $55,3 млн.
- Коалиция дронов была создана в 2024 году для снабжения украинских военных технологичными БПЛА для защиты от российской агрессии.
- В коалицию дронов входят около 20 стран-партнеров, которые создали общий фонд для закупок беспилотников для Украины.
- Финансирование новых беспилотников поступает от нескольких стран, включая Великобританию, Данию, Нидерланды, Латвию и Швецию.
- Главная цель Коалиции дронов – обеспечить украинских защитников мощными технологиями для повышения безопасности страны.
Украина получит 30 тыс новых беспилотников
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Британии.
О новой помощи Украине объявил министр обороны Британии Джон Хили вместе с главой Минобороны Латвии Андрисом Спрудсом на заседании оборонной контактной группы, состоявшемся 9 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии.
Отмечается, что 30 тысяч беспилотников будут отправлены в Украину после того, как международная "коалиция дронов", возглавляемая Британией и Латвией, заключит контракты на сумму 45 млн. фунтов стерлингов (около 55,3 млн. долл.).
Коалиция дронов для Украины
В 2024 году союзники Украины создали "коалицию дронов", целью которой является снабжение беспилотников украинским военным для защиты от российской агрессии. К инициативе присоединились около 20 стран.
Возглавляют коалицию Латвия и Великобритания.
К тому же входящие в коалицию страны-партнеры создали общий фонд, средства из которого используются для закупок беспилотников для украинских защитников.
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