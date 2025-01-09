Украина получит от Коалиции дронов 30 тыс новых БпЛА

Великобритания совместно с союзниками по НАТО передаст Украине 30 тысяч новых беспилотников. Снабжение состоится после заключения контрактов "коалицией дронов" на 45 млн фунтов стерлингов (около 55,3 млн долл).

Украина получит 30 тыс новых беспилотников

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Британии.

О новой помощи Украине объявил министр обороны Британии Джон Хили вместе с главой Минобороны Латвии Андрисом Спрудсом на заседании оборонной контактной группы, состоявшемся 9 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Отмечается, что 30 тысяч беспилотников будут отправлены в Украину после того, как международная "коалиция дронов", возглавляемая Британией и Латвией, заключит контракты на сумму 45 млн. фунтов стерлингов (около 55,3 млн. долл.).

Финансирование новых беспилотников поступает от Великобритании, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции. Поделиться

Коалиция дронов для Украины

В 2024 году союзники Украины создали "коалицию дронов", целью которой является снабжение беспилотников украинским военным для защиты от российской агрессии. К инициативе присоединились около 20 стран.

Возглавляют коалицию Латвия и Великобритания.

К тому же входящие в коалицию страны-партнеры создали общий фонд, средства из которого используются для закупок беспилотников для украинских защитников.