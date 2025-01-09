Украина получит от Коалиции дронов 30 тыс новых БпЛА
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от Коалиции дронов 30 тыс новых БпЛА

Минобороны Британии
Дрон
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Великобритания совместно с союзниками по НАТО передаст Украине 30 тысяч новых беспилотников. Снабжение состоится после заключения контрактов "коалицией дронов" на 45 млн фунтов стерлингов (около 55,3 млн долл).

Главные тезисы

  • Украина получит от коалиции дронов 30 тысяч новых беспилотников после заключения контрактов стоимостью $55,3 млн.
  • Коалиция дронов была создана в 2024 году для снабжения украинских военных технологичными БПЛА для защиты от российской агрессии.
  • В коалицию дронов входят около 20 стран-партнеров, которые создали общий фонд для закупок беспилотников для Украины.
  • Финансирование новых беспилотников поступает от нескольких стран, включая Великобританию, Данию, Нидерланды, Латвию и Швецию.
  • Главная цель Коалиции дронов – обеспечить украинских защитников мощными технологиями для повышения безопасности страны.

Украина получит 30 тыс новых беспилотников

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Британии.

О новой помощи Украине объявил министр обороны Британии Джон Хили вместе с главой Минобороны Латвии Андрисом Спрудсом на заседании оборонной контактной группы, состоявшемся 9 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Отмечается, что 30 тысяч беспилотников будут отправлены в Украину после того, как международная "коалиция дронов", возглавляемая Британией и Латвией, заключит контракты на сумму 45 млн. фунтов стерлингов (около 55,3 млн. долл.).

Финансирование новых беспилотников поступает от Великобритании, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции.

Коалиция дронов для Украины

В 2024 году союзники Украины создали "коалицию дронов", целью которой является снабжение беспилотников украинским военным для защиты от российской агрессии. К инициативе присоединились около 20 стран.

Возглавляют коалицию Латвия и Великобритания.

К тому же входящие в коалицию страны-партнеры создали общий фонд, средства из которого используются для закупок беспилотников для украинских защитников.

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