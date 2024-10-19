Коалиция дронов для Украины. Нидерланды закупят первую партию БпЛА

Нидерланды закупят партию дронов для Украины

Как отмечается, это первая закупка Нидерландов в рамках коалиции дронов.

Нидерландская компания DeltaQuad поставит в Украину передовые дроны Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.

Дроны ISR как разведчики могут летать длительное время и большое расстояние. Они используются для получения информации в реальном времени с поля боя, сбора разведданных и наблюдения. Поделиться

Минобороны напоминает, что реализацию плана действий по беспилотникам было выделено 400 млн евро, из которых более половины приходится на нидерландскую промышленность. Закупка у DeltaQuad является частью этих средств.

В ведомстве добавили: из соображений безопасности информация о типе дронов, количестве и графике поставок не разглашается.

Нидерланды закупят артснаряды для Украины

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил 17 октября, что Нидерланды выделят 271 млн евро на крупнокалиберные артиллерийские снаряды для Украины.

Об этом министр написал в соцсети Х.

Дания, Чехия и Нидерланды привержены совместной поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Год назад мы начали инициативу по поставке боеприпасов, а сегодня делаем следующий важный шаг. Мы будем снабжать больше артиллерийских боеприпасов большого калибра. Нидерланды выделят 271 млн евро на артиллерийские снаряды.

Этим, по словам Схоофа, Нидерланды помогут Украине с поставкой боеприпасов в 2025 году и привлекут европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению масштабов.