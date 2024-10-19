Коалиция дронов для Украины. Нидерланды закупят первую партию БпЛА

Нидерланды закупят для Украины в рамках инициативы Коалиция дронов партию беспилотников. Сумма контракта составляет 42,6 млн евро.
Главные тезисы
- Нидерланды закупят партию беспилотных летательных аппаратов ISR для Украины на 42,6 млн евро.
- Дроны ISR предназначены для сбора разведданных и информации в реальном времени на поле боя.
- Конкретные данные о БпЛА, количестве и графике поставок не разглашаются, но известно, что это первая закупка Нидерландов в рамках Коалиции дронов для Украины.
Нидерланды закупят партию дронов для Украины
Как отмечается, это первая закупка Нидерландов в рамках коалиции дронов.
Нидерландская компания DeltaQuad поставит в Украину передовые дроны Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.
Минобороны напоминает, что реализацию плана действий по беспилотникам было выделено 400 млн евро, из которых более половины приходится на нидерландскую промышленность. Закупка у DeltaQuad является частью этих средств.
В ведомстве добавили: из соображений безопасности информация о типе дронов, количестве и графике поставок не разглашается.
Нидерланды закупят артснаряды для Украины
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил 17 октября, что Нидерланды выделят 271 млн евро на крупнокалиберные артиллерийские снаряды для Украины.
Об этом министр написал в соцсети Х.
Дания, Чехия и Нидерланды привержены совместной поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Год назад мы начали инициативу по поставке боеприпасов, а сегодня делаем следующий важный шаг. Мы будем снабжать больше артиллерийских боеприпасов большого калибра. Нидерланды выделят 271 млн евро на артиллерийские снаряды.
Этим, по словам Схоофа, Нидерланды помогут Украине с поставкой боеприпасов в 2025 году и привлекут европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению масштабов.
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