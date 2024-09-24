Нидерланды выделили Украине более 200 млн евро — куда направят средства

Украина получит от Нидерландов новый пакет финансовой поддержки в размере 209,5 млн. евро. Средства будут направлены на восстановление критически важной инфраструктуры в Украине.
Главные тезисы
- Нидерланды выделили Украине новый пакет финансовой поддержки на сумму 209,5 млн евро для восстановления критической инфраструктуры.
- Эти средства будут направлены на проекты включая восстановление ЕБРР и оказание гуманитарной помощи в условиях грядущей суровой зимы.
- Нидерланды также планируют передать Украине три пусковые установки в рамках системы ПВО Patriot, уже поставив радарную систему в ЗРК Patriot.
- Существует сложности с собиранием полной системы поставок батареи Patriot для Украины из-за различных причин, однако страны продолжают искать креативные решения в этом направлении.
Нидерланды выделили более 200 млн евро на восстановление инфраструктуры Украины
Глава Министерства иностранных дел страны Каспар Велдкамп, анонсировал новый пакет поддержки Украины в размере 209,5 млн евро.
Пакет будет направлен на восстановление критической инфраструктуры, включая ЕБРР, и оказание гуманитарной помощи.
Нидерланды также внесут 45 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины и будут финансировать поставки необходимого оборудования.
Велдкамп заявил, что украинцы готовятся к одной из самых суровых зим, и для того "чтобы Украина выдержала, ей нужна энергия".
Нидерланды вскоре передадут Украине три пусковые установки в Patriot.
Как заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, Нидерланды уже поставили Украине радарную систему в ЗРК Patriot.
По его словам, несколько стран также стремятся помочь Украине и делают все возможное, однако сталкиваются с определенными трудностями, мешающими собрать всю систему.
Однако Брекельман отказался назвать страну, задержавшую поставки батареи Patriot для Украины.
Министр также затруднился указать сроки доставки Patriot Украине.
В состав зенитной батареи Patriot входят 4-8 пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя ракетами.
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