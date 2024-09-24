Нидерланды выделили Украине более 200 млн евро — куда направят средства

Украина получит от Нидерландов новый пакет финансовой поддержки в размере 209,5 млн. евро. Средства будут направлены на восстановление критически важной инфраструктуры в Украине.

Нидерланды выделили более 200 млн евро на восстановление инфраструктуры Украины

Глава Министерства иностранных дел страны Каспар Велдкамп, анонсировал новый пакет поддержки Украины в размере 209,5 млн евро.

Пакет будет направлен на восстановление критической инфраструктуры, включая ЕБРР, и оказание гуманитарной помощи.

NL has announced a new €209.5 million support package, aimed at restoring critical infrastructure - including via @EBRD - and providing humanitarian aid. We are contributing €45 million to the Ukraine Energy Support Fund, and are funding the delivery of essential equipment. 2/2 — Caspar Veldkamp (@ministerBZ) September 23, 2024

Нидерланды также внесут 45 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины и будут финансировать поставки необходимого оборудования.

Велдкамп заявил, что украинцы готовятся к одной из самых суровых зим, и для того "чтобы Украина выдержала, ей нужна энергия".

На сегодняшней встрече с министрами иностранных дел стран G7 и партнерами, включая (министра иностранных дел. — Ред.) Андрея Сибигу, я подчеркнул, что мы должны объединить усилия, чтобы обеспечить это, — добавил министр Велдкамп. Поделиться

Нидерланды вскоре передадут Украине три пусковые установки в Patriot.

Как заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, Нидерланды уже поставили Украине радарную систему в ЗРК Patriot.

Я могу говорить только о том, что мы уже предоставили. Мы поставили радарную систему, и скоро отправим три пусковые установки. Мы также ищем другие компоненты для полной комплектации системы, — отметил министр Рубен Брекельманс. Поделиться

По его словам, несколько стран также стремятся помочь Украине и делают все возможное, однако сталкиваются с определенными трудностями, мешающими собрать всю систему.

Однако Брекельман отказался назвать страну, задержавшую поставки батареи Patriot для Украины.

Это зависит от самих стран, желают ли они раскрывать информацию. Мы не всегда делимся деталями, поскольку не хотим предоставлять информацию России. Если я озвучу все оперативные детали, мы сделаем Россию более осведомленной, чем она уже есть. А этого мы не должны делать, — добавил он. Поделиться

Министр также затруднился указать сроки доставки Patriot Украине.

Да, этот вопрос еще обсуждается. Я не хочу делать преждевременные заявления. Когда все будет решено, вы об этом узнаете. Сейчас многие страны рассматривают креативные варианты поставок других систем ПВО, таких как NASAMS или другие», — отметил министр. Поделиться