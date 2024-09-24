Нидерланды выделили Украине более 200 млн евро — куда направят средства
Категория
Украина
Дата публикации

Нидерланды выделили Украине более 200 млн евро — куда направят средства

Нидерланды выделили Украине более 200 млн евро — куда направят средства
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Источник:  online.ua

Украина получит от Нидерландов новый пакет финансовой поддержки в размере 209,5 млн. евро. Средства будут направлены на восстановление критически важной инфраструктуры в Украине.

Главные тезисы

  • Нидерланды выделили Украине новый пакет финансовой поддержки на сумму 209,5 млн евро для восстановления критической инфраструктуры.
  • Эти средства будут направлены на проекты включая восстановление ЕБРР и оказание гуманитарной помощи в условиях грядущей суровой зимы.
  • Нидерланды также планируют передать Украине три пусковые установки в рамках системы ПВО Patriot, уже поставив радарную систему в ЗРК Patriot.
  • Существует сложности с собиранием полной системы поставок батареи Patriot для Украины из-за различных причин, однако страны продолжают искать креативные решения в этом направлении.

Нидерланды выделили более 200 млн евро на восстановление инфраструктуры Украины

Глава Министерства иностранных дел страны Каспар Велдкамп, анонсировал новый пакет поддержки Украины в размере 209,5 млн евро.

Пакет будет направлен на восстановление критической инфраструктуры, включая ЕБРР, и оказание гуманитарной помощи.

Нидерланды также внесут 45 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины и будут финансировать поставки необходимого оборудования.

Велдкамп заявил, что украинцы готовятся к одной из самых суровых зим, и для того "чтобы Украина выдержала, ей нужна энергия".

На сегодняшней встрече с министрами иностранных дел стран G7 и партнерами, включая (министра иностранных дел. — Ред.) Андрея Сибигу, я подчеркнул, что мы должны объединить усилия, чтобы обеспечить это, — добавил министр Велдкамп.

Нидерланды вскоре передадут Украине три пусковые установки в Patriot.

Как заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, Нидерланды уже поставили Украине радарную систему в ЗРК Patriot.

Я могу говорить только о том, что мы уже предоставили. Мы поставили радарную систему, и скоро отправим три пусковые установки. Мы также ищем другие компоненты для полной комплектации системы, — отметил министр Рубен Брекельманс.

По его словам, несколько стран также стремятся помочь Украине и делают все возможное, однако сталкиваются с определенными трудностями, мешающими собрать всю систему.

Однако Брекельман отказался назвать страну, задержавшую поставки батареи Patriot для Украины.

Это зависит от самих стран, желают ли они раскрывать информацию. Мы не всегда делимся деталями, поскольку не хотим предоставлять информацию России. Если я озвучу все оперативные детали, мы сделаем Россию более осведомленной, чем она уже есть. А этого мы не должны делать, — добавил он.

Министр также затруднился указать сроки доставки Patriot Украине.

Да, этот вопрос еще обсуждается. Я не хочу делать преждевременные заявления. Когда все будет решено, вы об этом узнаете. Сейчас многие страны рассматривают креативные варианты поставок других систем ПВО, таких как NASAMS или другие», — отметил министр.

В состав зенитной батареи Patriot входят 4-8 пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя ракетами.

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