Нідерланди виділили Україні понад 200 млн євро — куди спрямують кошти

Україна отримає від Нідерландів новий пакет фінансової підтримки в розмірі 209,5 млн євро. Кошти спрямують на відновлення критично важливої інфраструктури в Україні.

Нідерланди виділили понад 200 млн євро на відновлення інфраструктури України

Очільник Міністерства закордонних справ країни Каспар Велдкамп, анонсував новий пакет підтримки України розміром 209,5 млн євро.

Пакет буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури, включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.

NL has announced a new €209.5 million support package, aimed at restoring critical infrastructure - including via @EBRD - and providing humanitarian aid. We are contributing €45 million to the Ukraine Energy Support Fund, and are funding the delivery of essential equipment. 2/2 — Caspar Veldkamp (@ministerBZ) September 23, 2024

Нідерланди також внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.

Велдкамп заявив, що українці готуються до однієї з найсуворіших зим, і для того "щоб Україна витримала, їй потрібна енергія".

На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з (міністром закордонних справ. — Ред.) Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об'єднати зусилля, щоб забезпечити це, — додав міністр Велдкамп. Поширити

Нідерланди невдовзі передадуть Україні три пускові установки до Patriot

Як заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, Нідерланди вже поставили Україні радарну систему до ЗРК Patriot.

Я можу говорити лише про те, що ми вже надали. Ми поставили радарну систему, і незабаром відправимо три пускові установки. Ми також шукаємо інші компоненти для повної комплектації системи, — зазначив міністр Рубен Брекельманс. Поширити

За його словами, декілька країн також прагнуть допомогти Україні та роблять все можливе, проте стикаються з певними труднощами, які заважають зібрати всю систему.

Проте Брекельман відмовився назвати країну, яка затримала постачання батареї Patriot для України.

Це залежить від самих країн, чи бажають вони розкривати інформацію. Ми не завжди ділимося деталями, оскільки не хочемо надавати інформацію Росії. Якщо я озвучу всі оперативні деталі, ми зробимо Росію більш обізнаною, ніж вона вже є. А цього ми не маємо робити, — додав він. Поширити

Міністр також не зміг точно вказати терміни доставки Patriot Україні.

Так, це питання ще обговорюється. Я не хочу робити передчасні заяви. Коли все буде вирішено, ви про це дізнаєтеся. Наразі багато країн розглядають креативні варіанти постачання інших систем ППО, таких як NASAMS або інші" — зазначив міністр. Поширити