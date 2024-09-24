Нідерланди виділили Україні понад 200 млн євро — куди спрямують кошти

Україна отримає від Нідерландів новий пакет фінансової підтримки в розмірі 209,5 млн євро. Кошти спрямують на відновлення критично важливої інфраструктури в Україні.
Головні тези:
- Україні надійшла фінансова підтримка від Нідерландів у розмірі 209,5 млн євро для відновлення критичної інфраструктури.
- Гроші будуть спрямовані на підтримку енергетичного сектору та надання гуманітарної допомоги.
- Нідерланди також передадуть Україні три пускові установки до системи ППО Patriot для посилення обороноздатності країни.
Нідерланди виділили понад 200 млн євро на відновлення інфраструктури України
Очільник Міністерства закордонних справ країни Каспар Велдкамп, анонсував новий пакет підтримки України розміром 209,5 млн євро.
Пакет буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури, включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.
Нідерланди також внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.
Велдкамп заявив, що українці готуються до однієї з найсуворіших зим, і для того "щоб Україна витримала, їй потрібна енергія".
Нідерланди невдовзі передадуть Україні три пускові установки до Patriot
Як заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, Нідерланди вже поставили Україні радарну систему до ЗРК Patriot.
За його словами, декілька країн також прагнуть допомогти Україні та роблять все можливе, проте стикаються з певними труднощами, які заважають зібрати всю систему.
Проте Брекельман відмовився назвати країну, яка затримала постачання батареї Patriot для України.
Міністр також не зміг точно вказати терміни доставки Patriot Україні.
До складу зенітної батареї Patriot входять 4-8 пускових установок, кожна з яких оснащена чотирма ракетами.
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