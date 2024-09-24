Нідерланди виділили Україні понад 200 млн євро — куди спрямують кошти
Категорія
Україна
Дата публікації

Нідерланди виділили Україні понад 200 млн євро — куди спрямують кошти

Нідерланди виділили Україні понад 200 млн євро — куди спрямують кошти
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Джерело:  online.ua

Україна отримає від Нідерландів новий пакет фінансової підтримки в розмірі 209,5 млн євро. Кошти спрямують на відновлення критично важливої інфраструктури в Україні.

Головні тези:

  • Україні надійшла фінансова підтримка від Нідерландів у розмірі 209,5 млн євро для відновлення критичної інфраструктури.
  • Гроші будуть спрямовані на підтримку енергетичного сектору та надання гуманітарної допомоги.
  • Нідерланди також передадуть Україні три пускові установки до системи ППО Patriot для посилення обороноздатності країни.

Нідерланди виділили понад 200 млн євро на відновлення інфраструктури України

Очільник Міністерства закордонних справ країни Каспар Велдкамп, анонсував новий пакет підтримки України розміром 209,5 млн євро.

Пакет буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури, включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.

Нідерланди також внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.

Велдкамп заявив, що українці готуються до однієї з найсуворіших зим, і для того "щоб Україна витримала, їй потрібна енергія".

На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з (міністром закордонних справ. — Ред.) Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об'єднати зусилля, щоб забезпечити це, — додав міністр Велдкамп.

Нідерланди невдовзі передадуть Україні три пускові установки до Patriot

Як заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, Нідерланди вже поставили Україні радарну систему до ЗРК Patriot.

Я можу говорити лише про те, що ми вже надали. Ми поставили радарну систему, і незабаром відправимо три пускові установки. Ми також шукаємо інші компоненти для повної комплектації системи, — зазначив міністр Рубен Брекельманс.

За його словами, декілька країн також прагнуть допомогти Україні та роблять все можливе, проте стикаються з певними труднощами, які заважають зібрати всю систему.

Проте Брекельман відмовився назвати країну, яка затримала постачання батареї Patriot для України.

Це залежить від самих країн, чи бажають вони розкривати інформацію. Ми не завжди ділимося деталями, оскільки не хочемо надавати інформацію Росії. Якщо я озвучу всі оперативні деталі, ми зробимо Росію більш обізнаною, ніж вона вже є. А цього ми не маємо робити, — додав він.

Міністр також не зміг точно вказати терміни доставки Patriot Україні.

Так, це питання ще обговорюється. Я не хочу робити передчасні заяви. Коли все буде вирішено, ви про це дізнаєтеся. Наразі багато країн розглядають креативні варіанти постачання інших систем ППО, таких як NASAMS або інші" — зазначив міністр.

До складу зенітної батареї Patriot входять 4-8 пускових установок, кожна з яких оснащена чотирма ракетами.

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