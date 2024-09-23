Україна отримає від Нідерландів три пускові установки до ЗРК Patriot

Нідерланди планують найближчим часом передати Україні три пускові установки до системи зенітно-ракетного комплексу Patriot для посилення української ППО.
Головні тези:
- Нідерланди планують передати Україні три пускові установки до системи ЗРК Patriot для посилення української ППО.
- Міністр оборони Нідерландів наголосив, що Україна має право використовувати нідерландську зброю на території Росії для самозахисту згідно з міжнародним правом.
- Зброя може бути використана для ударів на ворожі об'єкти навіть на території Росії у разі атак з її сторони.
- Нідерланди також дозволяють Україні використовувати їхню зброю без обмежень за відстанню, підтримуючи право на самооборону.
Нідерланди невдовзі передадуть Україні три пускові установки до Patriot
Як заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, Нідерланди вже поставили Україні радарну систему до ЗРК Patriot.
За його словами, декілька країн також прагнуть допомогти Україні та роблять все можливе, проте стикаються з певними труднощами, які заважають зібрати всю систему.
Проте Брекельман відмовився назвати країну, яка затримала постачання батареї Patriot для України.
Міністр також не зміг точно вказати терміни доставки Patriot Україні.
До складу зенітної батареї Patriot входять 4-8 пускових установок, кожна з яких оснащена чотирма ракетами.
Нідерланди дозволяють Україні бити їхньою зброєю по Росії
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна має право використовувати нідерландську зброю на території Росії для самозахисту згідно з міжнародним правом.
Брекельманс підкреслив, що "міжнародне право не має обмежень за відстанню" і "право на самооборону не зникає на відстані 100 км від кордону".
Міністр також зазначив, що Нідерланди не встановлювали жодних обмежень для України щодо дальності використання їхньої зброї.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-