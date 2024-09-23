Україна отримає від Нідерландів три пускові установки до ЗРК Patriot

Нідерланди планують найближчим часом передати Україні три пускові установки до системи зенітно-ракетного комплексу Patriot для посилення української ППО.

Нідерланди невдовзі передадуть Україні три пускові установки до Patriot

Як заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, Нідерланди вже поставили Україні радарну систему до ЗРК Patriot.

Я можу говорити лише про те, що ми вже надали. Ми поставили радарну систему, і незабаром відправимо три пускові установки. Ми також шукаємо інші компоненти для повної комплектації системи, — зазначив міністр Рубен Брекельманс. Поширити

За його словами, декілька країн також прагнуть допомогти Україні та роблять все можливе, проте стикаються з певними труднощами, які заважають зібрати всю систему.

Проте Брекельман відмовився назвати країну, яка затримала постачання батареї Patriot для України.

Це залежить від самих країн, чи бажають вони розкривати інформацію. Ми не завжди ділимося деталями, оскільки не хочемо надавати інформацію Росії. Якщо я озвучу всі оперативні деталі, ми зробимо Росію більш обізнаною, ніж вона вже є. А цього ми не маємо робити, — додав він. Поширити

Міністр також не зміг точно вказати терміни доставки Patriot Україні.

Так, це питання ще обговорюється. Я не хочу робити передчасні заяви. Коли все буде вирішено, ви про це дізнаєтеся. Наразі багато країн розглядають креативні варіанти постачання інших систем ППО, таких як NASAMS або інші" — зазначив міністр. Поширити

До складу зенітної батареї Patriot входять 4-8 пускових установок, кожна з яких оснащена чотирма ракетами.

Нідерланди дозволяють Україні бити їхньою зброєю по Росії

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна має право використовувати нідерландську зброю на території Росії для самозахисту згідно з міжнародним правом.

Україна має право на самооборону. Якщо атаки ведуться з прикордонних районів чи російських аеродромів, вона може завдавати ударів по військових об'єктах. Це стосується також ворожих ракет — їх можна перехоплювати нашою зброєю навіть над територією Росії, — пояснив Брекельманс. Поширити

Брекельманс підкреслив, що "міжнародне право не має обмежень за відстанню" і "право на самооборону не зникає на відстані 100 км від кордону".