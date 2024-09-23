Украина получит от Нидерландов три пусковые установки в ЗРК Patriot
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от Нидерландов три пусковые установки в ЗРК Patriot

Украина получит от Нидерландов три пусковые установки в ЗРК Patriot
Читати українською
Источник:  Delfi

Нидерланды планируют в ближайшее время передать Украине три пусковые установки в систему зенитно-ракетного комплекса Patriot для усиления украинской ПВО.

Главные тезисы

  • Нидерланды передадут Украине три пусковые установки в систему Patriot для укрепления украинской ПВО.
  • Министр обороны Нидерландов подчеркнул право Украины на самозащиту, включая использование нидерландского оружия на территории России.
  • Нидерланды и другие страны оказывают поддержку Украине в укреплении обороноспособности, несмотря на определенные трудности.
  • Зенитная батарея Patriot состоит из 4-8 пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя ракетами, что значительно усилит украинскую оборону.
  • Решение по поставкам систем ПВО, включая Patriot, еще обсуждается, однако активно рассматриваются и другие варианты, например, NASAMS.

Нидерланды вскоре передадут Украине три пусковые установки в Patriot

Как заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, Нидерланды уже поставили Украине радарную систему в ЗРК Patriot.

Я могу говорить только о том, что мы уже предоставили. Мы поставили радарную систему, и скоро отправим три пусковые установки. Мы также ищем другие компоненты для полной комплектации системы, — отметил министр Рубен Брекельманс.

По его словам, несколько стран также стремятся помочь Украине и делают все возможное, однако сталкиваются с определенными трудностями, мешающими собрать всю систему.

Однако Брекельман отказался назвать страну, задержавшую поставки батареи Patriot для Украины.

Это зависит от самих стран, желают ли они раскрывать информацию. Мы не всегда делимся деталями, поскольку не хотим предоставлять информацию России. Если я озвучу все оперативные детали, мы сделаем Россию более осведомленной, чем она уже есть. А этого мы не должны делать, — добавил он.

Министр также затруднился указать сроки доставки Patriot Украине.

Да, этот вопрос еще обсуждается. Я не хочу делать преждевременные заявления. Когда все будет решено, вы об этом узнаете. Сейчас многие страны рассматривают креативные варианты поставок других систем ПВО, таких как NASAMS или другие», — отметил министр.

В состав зенитной батареи Patriot входят 4-8 пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя ракетами.

Нидерланды позволяют Украине бить их оружием по России

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина имеет право использовать нидерландское оружие на территории России для самозащиты в соответствии с международным правом.

Украина имеет право на самооборону. Если атаки ведутся с приграничных районов или российских аэродромов, они могут наносить удары по военным объектам. Это касается также вражеских ракет — их можно перехватывать нашим оружием даже над территорией России, — объяснил Брекельманс.

Брекельманс подчеркнул, что "международное право не имеет ограничений по расстоянию" и "право на самооборону не исчезает на расстоянии 100 км от границы".

Министр также отметил, что Нидерланды не устанавливали никаких ограничений для Украины относительно дальности использования их оружия.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды разрешили Украине бить своим оружием по военным объектам в РФ
Нидерланды разрешили Украине бить своим оружием по военным объектам в РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Patriot для Украины. Нидерланды пока не передали обещанный ЗРК ― известна причина
Patriot
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Нидерландах призвали перехватывать дроны и ракеты РФ над странами НАТО
Дроны

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?