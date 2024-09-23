Украина получит от Нидерландов три пусковые установки в ЗРК Patriot

Нидерланды планируют в ближайшее время передать Украине три пусковые установки в систему зенитно-ракетного комплекса Patriot для усиления украинской ПВО.

Нидерланды вскоре передадут Украине три пусковые установки в Patriot

Как заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, Нидерланды уже поставили Украине радарную систему в ЗРК Patriot.

Я могу говорить только о том, что мы уже предоставили. Мы поставили радарную систему, и скоро отправим три пусковые установки. Мы также ищем другие компоненты для полной комплектации системы, — отметил министр Рубен Брекельманс. Поделиться

По его словам, несколько стран также стремятся помочь Украине и делают все возможное, однако сталкиваются с определенными трудностями, мешающими собрать всю систему.

Однако Брекельман отказался назвать страну, задержавшую поставки батареи Patriot для Украины.

Это зависит от самих стран, желают ли они раскрывать информацию. Мы не всегда делимся деталями, поскольку не хотим предоставлять информацию России. Если я озвучу все оперативные детали, мы сделаем Россию более осведомленной, чем она уже есть. А этого мы не должны делать, — добавил он. Поделиться

Министр также затруднился указать сроки доставки Patriot Украине.

Да, этот вопрос еще обсуждается. Я не хочу делать преждевременные заявления. Когда все будет решено, вы об этом узнаете. Сейчас многие страны рассматривают креативные варианты поставок других систем ПВО, таких как NASAMS или другие», — отметил министр. Поделиться

В состав зенитной батареи Patriot входят 4-8 пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя ракетами.

Нидерланды позволяют Украине бить их оружием по России

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина имеет право использовать нидерландское оружие на территории России для самозащиты в соответствии с международным правом.

Украина имеет право на самооборону. Если атаки ведутся с приграничных районов или российских аэродромов, они могут наносить удары по военным объектам. Это касается также вражеских ракет — их можно перехватывать нашим оружием даже над территорией России, — объяснил Брекельманс. Поделиться

Брекельманс подчеркнул, что "международное право не имеет ограничений по расстоянию" и "право на самооборону не исчезает на расстоянии 100 км от границы".