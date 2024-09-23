Украина получит от Нидерландов три пусковые установки в ЗРК Patriot

Нидерланды планируют в ближайшее время передать Украине три пусковые установки в систему зенитно-ракетного комплекса Patriot для усиления украинской ПВО.
Главные тезисы
- Нидерланды передадут Украине три пусковые установки в систему Patriot для укрепления украинской ПВО.
- Министр обороны Нидерландов подчеркнул право Украины на самозащиту, включая использование нидерландского оружия на территории России.
- Нидерланды и другие страны оказывают поддержку Украине в укреплении обороноспособности, несмотря на определенные трудности.
- Зенитная батарея Patriot состоит из 4-8 пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя ракетами, что значительно усилит украинскую оборону.
- Решение по поставкам систем ПВО, включая Patriot, еще обсуждается, однако активно рассматриваются и другие варианты, например, NASAMS.
Нидерланды вскоре передадут Украине три пусковые установки в Patriot
Как заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, Нидерланды уже поставили Украине радарную систему в ЗРК Patriot.
По его словам, несколько стран также стремятся помочь Украине и делают все возможное, однако сталкиваются с определенными трудностями, мешающими собрать всю систему.
Однако Брекельман отказался назвать страну, задержавшую поставки батареи Patriot для Украины.
Министр также затруднился указать сроки доставки Patriot Украине.
В состав зенитной батареи Patriot входят 4-8 пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя ракетами.
Нидерланды позволяют Украине бить их оружием по России
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина имеет право использовать нидерландское оружие на территории России для самозащиты в соответствии с международным правом.
Брекельманс подчеркнул, что "международное право не имеет ограничений по расстоянию" и "право на самооборону не исчезает на расстоянии 100 км от границы".
Министр также отметил, что Нидерланды не устанавливали никаких ограничений для Украины относительно дальности использования их оружия.
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