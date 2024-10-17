Артснаряды для Украины. Нидерланды выделят более 270 млн евро в 2025 году
Категория
Мир
Дата публикации

Артснаряды для Украины. Нидерланды выделят более 270 млн евро в 2025 году

Снаряды
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Источник:  Укринформ

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил 17 октября, что Нидерланды выделят 271 млн евро на крупнокалиберные артиллерийские снаряды для Украины.

Главные тезисы

  • Нидерланды выделят 271 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в 2025 году в рамках помощи в борьбе с российской агрессией.
  • Помощь Нидерландов также включает финансирование ремонта энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь.
  • Инициатива направлена на развитие оборонной промышленности в Европе и укрепление безопасности региона.

Нидерланды закупят артснаряды для Украины

Об этом министр написал в соцсети Х.

Дания, Чехия и Нидерланды привержены совместной поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Год назад мы начали инициативу по поставке боеприпасов, а сегодня делаем следующий важный шаг. Мы будем снабжать больше артиллерийских боеприпасов большого калибра. Нидерланды выделят 271 млн. евро на артиллерийские снаряды.

Дик Схооф

Дик Схооф

Премьер-министр Нидерландов

Этим, по словам Схоофа, Нидерланды помогут Украине с поставкой боеприпасов в 2025 году и привлекут европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению масштабов.

Премьер Нидерландов Схооф объявил о новой помощи для Украины

Нидерландский премьер-министр Дик Схооф в рамках своего первого визита в Украину в должности 2 сентября побывал в Запорожье, где объявил о новом пакете поддержки Киева более чем на 200 млн евро.

По словам Схоофа, во время визита в Запорожье он заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку и привлечение Нидерландов.

Премьер также выразил восхищение жителями города, которые продолжают жить в нескольких десятках километров от фронта.

Мы должны сделать все, чтобы помочь Украине продолжать идти вперед. Не только на линии фронта, но и в повседневной жизни людей. Именно поэтому Нидерланды предоставляют новый крупный пакет поддержки на сумму более 200 млн. евро.

Нидерландский премьер уточнил, что пакет будет направлен, прежде всего, на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также предусматривает дополнительное финансирование гуманитарной помощи.

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