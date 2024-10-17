Артснаряды для Украины. Нидерланды выделят более 270 млн евро в 2025 году

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил 17 октября, что Нидерланды выделят 271 млн евро на крупнокалиберные артиллерийские снаряды для Украины.
Главные тезисы
- Нидерланды выделят 271 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в 2025 году в рамках помощи в борьбе с российской агрессией.
- Помощь Нидерландов также включает финансирование ремонта энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь.
- Инициатива направлена на развитие оборонной промышленности в Европе и укрепление безопасности региона.
Нидерланды закупят артснаряды для Украины
Об этом министр написал в соцсети Х.
Этим, по словам Схоофа, Нидерланды помогут Украине с поставкой боеприпасов в 2025 году и привлекут европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению масштабов.
Denemarken, Tsjechië en Nederland zijn vastberaden in de gezamenlijke steun aan Oekraïne tegen de Russische agressie. Een jaar geleden begonnen we een initiatief voor de levering van munitie en vandaag zetten we een goede volgende stap.— Dick Schoof (@MinPres) October 17, 2024
We gaan meer groot kaliber…
Премьер Нидерландов Схооф объявил о новой помощи для Украины
Нидерландский премьер-министр Дик Схооф в рамках своего первого визита в Украину в должности 2 сентября побывал в Запорожье, где объявил о новом пакете поддержки Киева более чем на 200 млн евро.
По словам Схоофа, во время визита в Запорожье он заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку и привлечение Нидерландов.
Премьер также выразил восхищение жителями города, которые продолжают жить в нескольких десятках километров от фронта.
Нидерландский премьер уточнил, что пакет будет направлен, прежде всего, на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также предусматривает дополнительное финансирование гуманитарной помощи.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-