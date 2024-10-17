Артснаряды для Украины. Нидерланды выделят более 270 млн евро в 2025 году

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил 17 октября, что Нидерланды выделят 271 млн евро на крупнокалиберные артиллерийские снаряды для Украины.

Нидерланды закупят артснаряды для Украины

Об этом министр написал в соцсети Х.

Дания, Чехия и Нидерланды привержены совместной поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Год назад мы начали инициативу по поставке боеприпасов, а сегодня делаем следующий важный шаг. Мы будем снабжать больше артиллерийских боеприпасов большого калибра. Нидерланды выделят 271 млн. евро на артиллерийские снаряды. Дик Схооф Премьер-министр Нидерландов

Этим, по словам Схоофа, Нидерланды помогут Украине с поставкой боеприпасов в 2025 году и привлекут европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению масштабов.

Denemarken, Tsjechië en Nederland zijn vastberaden in de gezamenlijke steun aan Oekraïne tegen de Russische agressie. Een jaar geleden begonnen we een initiatief voor de levering van munitie en vandaag zetten we een goede volgende stap.



We gaan meer groot kaliber… — Dick Schoof (@MinPres) October 17, 2024

Премьер Нидерландов Схооф объявил о новой помощи для Украины

Нидерландский премьер-министр Дик Схооф в рамках своего первого визита в Украину в должности 2 сентября побывал в Запорожье, где объявил о новом пакете поддержки Киева более чем на 200 млн евро.

По словам Схоофа, во время визита в Запорожье он заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку и привлечение Нидерландов.

Премьер также выразил восхищение жителями города, которые продолжают жить в нескольких десятках километров от фронта.

Мы должны сделать все, чтобы помочь Украине продолжать идти вперед. Не только на линии фронта, но и в повседневной жизни людей. Именно поэтому Нидерланды предоставляют новый крупный пакет поддержки на сумму более 200 млн. евро. Поделиться

Нидерландский премьер уточнил, что пакет будет направлен, прежде всего, на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также предусматривает дополнительное финансирование гуманитарной помощи.