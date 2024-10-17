Артснаряди для України. Нідерланди виділять понад 270 млн євро у 2025 році

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив 17 жовтня, що Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України.
Головні тези:
- Нідерланди виділять 271 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у 2025 році.
- Допомога Нідерландів спрямована на підтримку України у боротьбі проти російської агресії.
- Прем'єр-міністр Дік Схооф наголосив на важливості надання допомоги Україні як на лінії фронту, так і у повсякденному житті її громадян.
- Пакет підтримки також передбачає фінансування ремонту енергетичної інфраструктури та гуманітарну допомогу.
- Ініціатива Нідерландів сприятиме розвитку оборонної промисловості у Європі та зміцненню безпеки регіону.
Нідерланди закуплять артснаряди для України
Про це міністр написав у соцмережі Х.
Цим, за словами Схоофа, Нідерланди допоможуть Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році та заохотять європейську оборонну промисловість до подальшого розширення масштабів.
Denemarken, Tsjechië en Nederland zijn vastberaden in de gezamenlijke steun aan Oekraïne tegen de Russische agressie. Een jaar geleden begonnen we een initiatief voor de levering van munitie en vandaag zetten we een goede volgende stap.— Dick Schoof (@MinPres) October 17, 2024
We gaan meer groot kaliber…
Прем’єр Нідерландів Схооф оголосив про нову допомогу для України
Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф у межах свого першого візиту до України на посаді 2 вересня побував у Запоріжжі, де оголосив про новий пакет підтримки Києва на понад 200 млн євро.
За словами Схоофа, під час візиту до Запоріжжя він запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку та залучення Нідерландів.
Прем’єр також висловив захоплення жителями міста, які продовжують жити за кілька десятків кілометрів від фронту.
Нідерландський прем’єр уточнив, що пакет буде спрямований насамперед на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також передбачає додаткове фінансування гуманітарної допомоги.
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