Коаліція дронів для України. Нідерланди закуплять першу партію БпЛА

Нідерланди закуплять для України в межах ініціативи Коаліція дронів партію безпілотників. Сума контракту становить 42,6 млн євро.

Нідерланди закуплять партію дронів для України

Як зазначається, це перша закупівля Нідерландів у рамках коаліції дронів.

Нідерландська компанія DeltaQuad поставить в Україну передові дрони Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Дрони ISR як розвідники можуть літати тривалий час і велику відстань. Вони використовуються для отримання інформації в реальному часі з поля бою, збору розвідданих і спостереження. Поширити

Міноборони нагадує, що реалізацію плану дій щодо безпілотників було виділено 400 млн євро, з яких понад половина припадає на нідерландську промисловість. Закупівля у DeltaQuad є частиною цих коштів.

У відомстві додали: з міркувань безпеки інформація про тип дронів, кількість та графіки постачань не розголошується.

Нідерланди закуплять артснаряди для України

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив 17 жовтня, що Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України.

Про це міністр написав у соцмережі Х.

Данія, Чехія та Нідерланди віддані спільній підтримці України у боротьбі проти російської агресії. Рік тому ми розпочали ініціативу щодо постачання боєприпасів, а сьогодні робимо наступний важливий крок. Ми постачатимемо більше артилерійських боєприпасів великого калібру. Нідерланди виділять 271 млн євро на артилерійські снаряди.

Цим, за словами Схоофа, Нідерланди допоможуть Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році та заохотять європейську оборонну промисловість до подальшого розширення масштабів.