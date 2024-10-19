Коаліція дронів для України. Нідерланди закуплять першу партію БпЛА
Категорія
Україна
Дата публікації

Коаліція дронів для України. Нідерланди закуплять першу партію БпЛА

Міністерство оборони Нідерландів
Нідерланди та Україна

Нідерланди закуплять для України в межах ініціативи Коаліція дронів партію безпілотників. Сума контракту становить 42,6 млн євро.

Головні тези:

  • Нідерланди закуплять для України партію безпілотників ISR в рамках ініціативи Коаліція дронів на суму 42,6 млн євро.
  • Дрони ISR можуть літати тривалий час та велику відстань для збору розвідданих і інформації в реальному часі з поля бою.
  • Нідерланди також виділили 271 млн євро на артилерійські снаряди для України, як частина підтримки України у боротьбі проти російської агресії.
  • Ініціатива постачання боєприпасів для України підтримується Данією, Чехією та Нідерландами і спрямована на розширення масштабів оборонної промисловості в Європі.
  • З міркувань безпеки конкретні дані про типи дронів, кількість та графіки постачань не розголошуються.

Нідерланди закуплять партію дронів для України

Як зазначається, це перша закупівля Нідерландів у рамках коаліції дронів.

Нідерландська компанія DeltaQuad поставить в Україну передові дрони Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Дрони ISR як розвідники можуть літати тривалий час і велику відстань. Вони використовуються для отримання інформації в реальному часі з поля бою, збору розвідданих і спостереження.

Міноборони нагадує, що реалізацію плану дій щодо безпілотників було виділено 400 млн євро, з яких понад половина припадає на нідерландську промисловість. Закупівля у DeltaQuad є частиною цих коштів.

У відомстві додали: з міркувань безпеки інформація про тип дронів, кількість та графіки постачань не розголошується.

Нідерланди закуплять артснаряди для України

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив 17 жовтня, що Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України.

Про це міністр написав у соцмережі Х.

Данія, Чехія та Нідерланди віддані спільній підтримці України у боротьбі проти російської агресії. Рік тому ми розпочали ініціативу щодо постачання боєприпасів, а сьогодні робимо наступний важливий крок. Ми постачатимемо більше артилерійських боєприпасів великого калібру. Нідерланди виділять 271 млн євро на артилерійські снаряди.

Цим, за словами Схоофа, Нідерланди допоможуть Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році та заохотять європейську оборонну промисловість до подальшого розширення масштабів.

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