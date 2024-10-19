Коаліція дронів для України. Нідерланди закуплять першу партію БпЛА

Нідерланди закуплять для України в межах ініціативи Коаліція дронів партію безпілотників. Сума контракту становить 42,6 млн євро.
Головні тези:
- Нідерланди закуплять для України партію безпілотників ISR в рамках ініціативи Коаліція дронів на суму 42,6 млн євро.
- Дрони ISR можуть літати тривалий час та велику відстань для збору розвідданих і інформації в реальному часі з поля бою.
- Нідерланди також виділили 271 млн євро на артилерійські снаряди для України, як частина підтримки України у боротьбі проти російської агресії.
- Ініціатива постачання боєприпасів для України підтримується Данією, Чехією та Нідерландами і спрямована на розширення масштабів оборонної промисловості в Європі.
- З міркувань безпеки конкретні дані про типи дронів, кількість та графіки постачань не розголошуються.
Нідерланди закуплять партію дронів для України
Як зазначається, це перша закупівля Нідерландів у рамках коаліції дронів.
Нідерландська компанія DeltaQuad поставить в Україну передові дрони Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.
Міноборони нагадує, що реалізацію плану дій щодо безпілотників було виділено 400 млн євро, з яких понад половина припадає на нідерландську промисловість. Закупівля у DeltaQuad є частиною цих коштів.
У відомстві додали: з міркувань безпеки інформація про тип дронів, кількість та графіки постачань не розголошується.
Нідерланди закуплять артснаряди для України
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив 17 жовтня, що Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України.
Про це міністр написав у соцмережі Х.
Данія, Чехія та Нідерланди віддані спільній підтримці України у боротьбі проти російської агресії. Рік тому ми розпочали ініціативу щодо постачання боєприпасів, а сьогодні робимо наступний важливий крок. Ми постачатимемо більше артилерійських боєприпасів великого калібру. Нідерланди виділять 271 млн євро на артилерійські снаряди.
Цим, за словами Схоофа, Нідерланди допоможуть Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році та заохотять європейську оборонну промисловість до подальшого розширення масштабів.
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