Україна отримає від Коаліції дронів 30 тис нових БпЛА
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Коаліції дронів 30 тис нових БпЛА

Міноборони Британії
Дрон
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Велика Британія спільно із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників. Постачання відбудеться після укладення контрактів "коаліцією дронів" на 45 млн фунтів стерлінгів (близько 55,3 млн дол).

Головні тези:

  • Україна отримає 30 тисяч нових безпілотників від Коаліції дронів за угодою на 45 млн фунтів.
  • Коаліція дронів була створена у 2024 році для постачання безпілотників українським військовим для захисту від російської агресії.
  • До ініціативи приєдналися майже 20 країн, а країни-партнери створили спільний фонд для закупівель безпілотників для України.
  • Фінансування нових безпілотників надходить від кількох країн, зокрема від Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.
  • Головна мета Коаліції дронів - забезпечити українських захисників потужними технологіями для безпеки країни.

Україна отримає 30 тис нових безпілотників

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Британії.

Про нову допомогу Україні оголосив міністр оборони Британії Джон Хілі разом з главою Міноборони Латвії Андрісом Спрудсом на засіданні оборонної контактної групи, яке відбулося 9 січня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Зазначається, що 30 тисяч безпілотників будуть відправлені в Україну після того, як міжнародна "коаліція дронів", очолювана Британією і Латвією, укладе контракти на суму 45 млн фунтів стерлінгів (близько 55,3 млн дол).

Фінансування нових безпілотників надходить від Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.

Коаліція дронів для України

У 2024 році союзники України створили "коаліцію дронів", метою якої є постачання безпілотників українським військовим для захисту від російської агресії. До ініціативи приєдналися майже 20 країн.

Очолюють коаліцію Латвія та Велика Британія.

До того ж країни-партнери, що входять до коаліції, створили спільний фонд, кошти з якого використовуються для закупівель безпілотників для українських захисників.

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