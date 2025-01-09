Україна отримає від Коаліції дронів 30 тис нових БпЛА

Велика Британія спільно із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників. Постачання відбудеться після укладення контрактів "коаліцією дронів" на 45 млн фунтів стерлінгів (близько 55,3 млн дол).

Україна отримає 30 тис нових безпілотників

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Британії.

Про нову допомогу Україні оголосив міністр оборони Британії Джон Хілі разом з главою Міноборони Латвії Андрісом Спрудсом на засіданні оборонної контактної групи, яке відбулося 9 січня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Зазначається, що 30 тисяч безпілотників будуть відправлені в Україну після того, як міжнародна "коаліція дронів", очолювана Британією і Латвією, укладе контракти на суму 45 млн фунтів стерлінгів (близько 55,3 млн дол).

Фінансування нових безпілотників надходить від Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції. Поширити

Коаліція дронів для України

У 2024 році союзники України створили "коаліцію дронів", метою якої є постачання безпілотників українським військовим для захисту від російської агресії. До ініціативи приєдналися майже 20 країн.

Очолюють коаліцію Латвія та Велика Британія.

До того ж країни-партнери, що входять до коаліції, створили спільний фонд, кошти з якого використовуються для закупівель безпілотників для українських захисників.