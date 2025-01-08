Атака дронов РФ. В Бериславе на Херсонщине погиб человек, есть раненые

В Бериславе Херсонской области в результате обстрелов погиб 52-летний мужчина, четверо местных жителей ранены.
Главные тезисы
- В результате атаки дронов в Бериславе погиб один человек, а четверо получили ранения, вызванные обстрелами российскими войсками.
- Херсонская областная прокуратура начала расследование военных преступлений по фактам гибели и ранений людей в результате атак дронами.
- Этот инцидент является частью агрессивной деятельности российских войск в Херсонской области и требует досудебного расследования для привлечения виновных к ответственности.
Россия атаковала дронами Берислав: есть жертвы
Оккупанты атаковали дронами две улицы в Бериславе. Известно, что 52-летний мужчина погиб от травм, несовместимых с жизнью. Четверо местных жителей получили ранения.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
В Херсонской ОВА информируют, что в Бериславе в результате сброса взрывчатки с дрона погиб 40-летний мужчина. Кроме того, взрывную травму и ранение ноги получила 43-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.
Прокуратура также сообщила, что 8 января около 10:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на микроавтобус на дороге вблизи Надднепрянского в Херсонском районе. В результате атаки погиб 70-летний мужчина. Еще один гражданский, 57-летний мужчина, который был в автотранспорте, получил ранение и был госпитализирован.
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Российские войска обстреляли Херсон
Из-за вражеского удара 8 января 75-летний житель Херсона получил взрывную травму, контузию и обломочное ранение грудной клетки.
"Скорая" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.
В больницу также госпитализировали 23-летнего парня, у которого диагностировали взрывную травму, обломочные ранения руки, грудной клетки и чрева.
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