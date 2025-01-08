Атака дронов РФ. В Бериславе на Херсонщине погиб человек, есть раненые

Россия атаковала дронами Берислав: есть жертвы

Оккупанты атаковали дронами две улицы в Бериславе. Известно, что 52-летний мужчина погиб от травм, несовместимых с жизнью. Четверо местных жителей получили ранения.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

В Херсонской ОВА информируют, что в Бериславе в результате сброса взрывчатки с дрона погиб 40-летний мужчина. Кроме того, взрывную травму и ранение ноги получила 43-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.

Прокуратура также сообщила, что 8 января около 10:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на микроавтобус на дороге вблизи Надднепрянского в Херсонском районе. В результате атаки погиб 70-летний мужчина. Еще один гражданский, 57-летний мужчина, который был в автотранспорте, получил ранение и был госпитализирован.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Херсонская ОВА ранее информировала, что в Бериславе утром 8 января в результате атак российских БПЛА пострадали два человека — 66-летний мужчина и 69-летняя женщина. Поделиться

Российские войска обстреляли Херсон

Из-за вражеского удара 8 января 75-летний житель Херсона получил взрывную травму, контузию и обломочное ранение грудной клетки.

"Скорая" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.

В больницу также госпитализировали 23-летнего парня, у которого диагностировали взрывную травму, обломочные ранения руки, грудной клетки и чрева.